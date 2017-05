Cáncer – Sábado 6 de mayo 2017: Luna en tránsito ¡pasión!

No dejes que las gentes negativas te causen problemas en tu relación.

La combinación de la intuición y la disciplina serán los factores que te ayudarán a sortear las dificultades y recuperar dinero y amor si tuviste dificultades en ese sentido. La influencia planetaria de tu regente, la Luna asociada a la energía del planeta Marte te colocarán frente a situaciones donde deberás tomar importantes decisiones. Es el momento de la opción, piensa con tu cabeza, y tu corazón, y conseguirás el triunfo anhelado. Afortunadamente sabes lo que quieres y cómo conseguirlo.

Amor

La Luna está en Libra, los planetas Júpiter, Saturno, así como el planetoide Plutón siguen retrógrados, los demás planetas están directos. No trates de mantener a flote una relación sentimental que no funciona más bien encauza tu energía en la dirección correcta y verás lo bien que te sientes una vez que hayas puesto las cartas sobre la mesa.



Salud

Extrema tus precauciones si vas a mover algunos muebles pesados porque estás sumamente inclinado a los accidentes menores como esguinces musculares y dolores en la espalda causados por una mala posición a la hora de cargar algo. Toma medidas de precaución.

Trabajo

Desecha las malas influencias en tu trabajo. Si no has tenido dificultades para desempeñar tus labores no tienes por qué pensar que va a ser diferente. Hay personas proclives al fatalismo que cuando se te acercan causan problemas y con su actitud negativa te complican la vida.

Dinero y fortuna

Tus intereses económicos arrojarán hoy sus dividendos en un encuentro casual con personas interesadas en un negocio contigo. Sus consejos pueden ayudarte a encontrar alternativas que harán crecer tu dinero y al mismo tiempo prosperar. Las perspectivas económicas existentes en tu signo son muy altas.



