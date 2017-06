Cáncer – Sábado 24 de junio 2017: ¡Novilunio, un día de amor y celebración!

Querrán alimentar tu Ego con vanidad, no caigas en su juego.

24 de junio | La luna está en cáncer, no habrá obstáculos imposibles

La buena influencia de la Luna en tu signo te sigue envolviendo este día y noche del novilunio. Tu carisma está en alza esta semana, y también tu lado sensible. Ciertas personas interesadas y manipuladoras se te van a acercar para ensalzar tu Ego y lograr sus propósitos. Los buenos amigos no son aquellos que siempre nos están aplaudiendo. Escucha también las críticas constructivas y te irá mejor. Existen formas sutiles de manipulación, no te dejes envolver por ese tipo de gentes que se acercan como lobos vestidos con piel de oveja.

Amor

La Luna, que es tu regente, está ahora en tu signo, Cáncer, en conjunción con el Sol, es el día del Novilunio de junio. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados, los demás siguen directos. Sabrás hacer lo que te corresponde y si cometiste un error o dijiste lo que debiste haber dicho ahora sabrás como recuperar el terreno perdido y avanzar mucho más.



Salud

No te impacientes si no notas resultados inmediatos a los tratamientos médicos. No olvides que la mayoría de los medicamentos suelen trabajar por acumulación y tu constancia es indispensable.

Trabajo

En esta próxima semana de tu ciclo de cumpleaños habrá buenas noticias para los cancerianos desempleados o los que están esperando el resultado de alguna entrevista laboral en estos momentos. El periodo que se ha iniciado hoy con el tránsito de la Luna canceriana y la fase de conjunción - o sea, el novilunio- augura lo mejor en ese sentido.

Dinero y fortuna

No pongas tu dinero en manos de personas poco escrupulosas pues podrías encontrarte en medio de una situación difícil y endeudarte sin necesidad. Antes de dar un paso en falso, averigua muy bien las credenciales de quienes se te están acercando.



