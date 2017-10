Cáncer – Sábado 21 de octubre 2017: Una aventura excitante en perspectivas

Noticiero astrológico: Empieza la lluvia de estrellas de las Oriónidas. Vas a estar en medio de una situación novedosa, una especie de aventura excitante que te lanzará a la conquista de nuevas metas dentro de tu paisaje sentimental y también laboral. El movimiento de tu regente, la Luna, a un signo de tu elemento, te catapulta a nuevas dimensiones y te proyecta a realizar lo más osado y temerario. Ten cuidado porque las exageraciones no son recomendables y así como eres de generoso, sueles ser de exagerado y derrochador cuando te llega un dinero de forma imprevista, así que mantén el justo medio antes de actuar alocadamente.

Hoy tenemos lluvia de estrellas, la Luna sigue en Escorpión, y los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados. Todo esto crea lo que puede llamarse un cúmulo de sorpresas afectivas en que escuchas de todo, y te sientes halagado con lo que llega a tus oídos. Algo hermoso se avecina, prepárate para una gratísima sorpresa sentimental.

Salud

Separa tiempo para ti mismo, para cultivarte y cuidar tu salud de manera adecuada. Este es tu día para la relajación y para intentar tratamientos de salud alternativos que ayuden a fortalecer tu organismo y contribuyan a tu relajación.

Trabajo

Se te ocurrirá algo que te dará dinero y que se realiza desde tu casa, inclusive en tus horas libres. Puede ser ventas por mercadeo telefónico o tal vez usando tu propia computadora. Pon a funcionar tu creatividad y te irá de forma excelente. Deja fluir tu imaginación canceriana y te asombrarás de todo lo bien que te resulta todo.

Dinero y fortuna

Si no tienes dinero en estos momentos, no te desesperes, la angustia no trae consigo nada bueno, además, tu signo no está diseñado para la pobreza sino para salir adelante en medio de cualquier situación que se presente. Ánimo, Cáncer, y verás maravillas.

