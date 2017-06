Cáncer – Sábado 10 de junio 2017: Sé muy selectivo cuando escojas tus amistades

Estás en un tono muy sutil con el tránsito de la Luna por tu signo opuesto y a partir de estos momentos y a medida que se acerque el comienzo de tu ciclo de cumpleaños irás experimentando nuevas emociones y te llegarán ideas muy productivas que te harán ver la realidad con los pies bien plantados sobre la tierra. Se avecina un reencuentro de índole sentimental con quien no habías experimentado sensaciones similares en mucho tiempo. No te vuelvas desconfiado o sospechoso, pero no seas ingenuo sobre todo si en el pasado ya caíste en esa trampa. Si usas tu inteligencia e intuición combinadas no tendrás nada que lamentar en este día.



publicidad

Amor

Es sábado y la Luna se mueve al signo Capricornio, que es tu opuesto. Todos los planetas siguen directos, excepto Saturno y el planetoide Plutón que aún transitan retrógrados. Si no acabas pronto con una relación que ya no tiene sentido y decides encausar tu vida en rumbos diferentes podrías seguir atado a una persona que realmente no te conviene en lo absoluto. Es hora ya de rehacer tu horizonte sentimental.

Salud

La evacuación diaria es uno de los secretos para mantener una buena salud. Si no estás al corriente en tus funciones de excreción aumenta el consumo de alimentos ricos en fibras para que tus intestinos se muevan y la digestión sea mucho mejor.

Trabajo

La impaciencia puede causar problemas si te apresuras por terminar una tarea con tal de irte a tu casa temprano. Si te han confiado una responsabilidad en tu trabajo debes hacer todo los esfuerzos posibles por cumplirla satisfactoriamente.

Dinero y fortuna

Este es un sábado de compras útiles porque tienes de tu parte un halo de claridad en los negocios procedente de las influencias positivas de la Luna que te ayudarán a centrarte bien en tus necesidades y no derrochar tu dinero.

Jupiter entra, aprovecha todas las oportunidades que tiene para ti