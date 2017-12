Cáncer – Números de la suerte 6 de diciembre 2017

Toda la región central del pecho, evocadora del primer contacto que tuvimos con el pecho materno, será siempre el punto focal de un sexo tierno, pero al mismo tiempo intenso. Otra parte del cuerpo que excita la imaginación canceriana y refleja una gran confianza mutua es la región de las axilas. No olvidemos que en el cuerpo humano no hay nada que sea “tabú” o prohibido a la hora de la intimidad.

La entrega o es total, o no lo es. La Luna es el cuerpo celeste que rige tu signo, el astro de las emociones y la intuición. Tenlo siempre presente cuando estés haciendo el amor a tu pareja. Sexo, con sentimiento, es la fórmula del amor canceriano. Foto: Shutterstock

0 Compartir