Cáncer - Miércoles 4 de octubre 2017: Sigue tus corazonadas y no te arrepentirás

Noticiero astrológico: Estamos en las vísperas del plenilunio de octubre con la Luna en la fase de Luna llena en el signo de Aries. No solamente te sientes más seguro de tus sentimientos y posibilidades para vivir intensamente tu relación actual sino que la persona que te interesa encuentra nuevos matices de tu personalidad que le atraen fuertemente a tu lado, Cáncer. Los tiempos cambian y cada día es un reto a tu inteligencia y profesionalismo en el lugar donde te desempeñas. Se avecina un ciclo muy romántico en tu vida sentimental puesto que ahora te sientes envuelto por un campo magnético único que te proyecta cada vez más a nuevas dimensiones humanas.



Amor

La Luna, que es tu regente, está en Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados, los demás planetas están directos. Felizmente no hay nada negativo en tu vida amorosa porque las vibraciones que ahora te envuelven te permitirán salir adelante muy bien de los problemas que tuviste. Tu paisaje afectivo se fortalece y ahora estás en control de tus emociones como nunca antes.

Salud

Hay algunas personas hipocondríacas dándote vueltas. Si te impacientas y te dejas envolver por ondas pesimistas o impresionar por síntomas ajenos las consecuencias serán malestares estomacales y dolores de cabeza. Réstale importancia a lo que te está sucediendo y verás los resultados.

Trabajo

Si te encuentras frente a tecnologías cambiantes no te dejes intimidar por ellas. Ponte a estudiarlas y no tendrás dificultades en tu posición actual de trabajo. Lo que ocurre tómalo como una gran lección. Antes de hablar o decir algo inoportuno analiza la situación y luego actúa si ocurre algún problema inesperado en tu trabajo. No intervengas enseguida porque tu primera reacción, en este miércoles, podría ser mal interpretada por los demás. Sé prudente.

Dinero y fortuna

Si no te sientes del todo satisfecho con la forma en que se está desenvolviendo tu economía debes dar ya los pasos necesarios para ajustarte a tu realidad y establecer nuevos contactos, negocios y puentes de comunicación para aumentar tu dinero. Estás dando pasos ascendentes en tu área del dinero.



