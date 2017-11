Cáncer – Miércoles 29 de noviembre 2017: Disfrutarás la vida con gran intensidad

Noticiero astrológico: Hoy miércoles la Luna está en Aries. El único planeta retrógrado es Urano, precisamente en tránsito por Aries. Tu regente, la Luna, al encontrarse en el elemento fuego indica el ciclo de las escapadas amorosas , pero ¡ojo! Si tienes un interés especial en una persona que tiene un compromiso estable en su vida amorosa, podrías caer en la tentación y buscarte problemas. Cuidado porque si te enamoras de alguien así sufrirías mucho. No te lances a nada nuevo en el amor a menos que estés seguro ya que hoy tienes cierta tendencia a imaginarte cosas y esto podría complicar tu vida sentimental, si no das pasos certeros. Esta noche un sueño o intuición puede colocarte en el camino del dinero, anótalo convenientemente, canceriano.



Amor

Tú, como Cáncer, sabes que la juventud, más que el peso de los años, es una actitud. Es tu tiempo del amor, si estás sin pareja, dejarás de estar solo, o sola, y si vives con alguien lo disfrutarás con una gran intensidad. No te importe el “qué dirán” pues a nadie le importa tu vida, eres tú quien debe tomar las decisiones, más nadie.

Salud

Para alcanzar tus metas deberás insistir, canceriano. Mantén tu mirada centrada en tus metas de salud, y si te has propuesto algo que no estás cumpliendo, no te des nunca por vencido. La voluntad es la fuerza que mueve al mundo y también energiza tu vida. No te desalientes por un tropiezo o recaída.

Trabajo

Estás entrando en una etapa de muchas posibilidades, pero también de exceso de gastos pues el mes de diciembre llegará con compromisos y situaciones complejas. Aplica tu energía de modo tal que los trabajos extras que ahora realices no se te vayan en gastos innecesarios sino que puedas guardar algo para el futuro.

Dinero y fortuna

Te imbuye una onda de entusiasmo, precisamente lo que necesitas para sacar adelante tus proyectos económicos. Ese impulso te colocará en el camino adecuado para tu éxito financiero y el dinero en estas semanas finales del año 2017.

