Cáncer – Miércoles 21 de diciembre: Estarás intuitivo. Lograrás resultados impresionantes

No te dejes impresionar por circunstancias imprevistas que no puedas controlar. Más…

Este miércoles, con el tránsito de tu regente, la Luna, a un signo compatible con el tuyo aprendes muchas cosas, canceriano. Las situaciones que escapan a tu control no deben agobiarte sino asimilarlas y estudiarlas a la manera de tu signo intuitivo y sensible, con entusiasmo y voluntad, poniendo toda tu experiencia y conocimiento en la solución de problemas en vez de lamentarte o quejarte que eso no resuelve nada. Una persona amiga va a llegar a tu lado con una noticia importante que no debes desestimar porque de la forma en que reacciones a lo que te enteres dependerá el resultado.

Amor

Hoy miércoles la Luna continúa en tránsito de Virgo a Libra y ya estamos en el ciclo de Capricornio, el signo de tierra que marca el fin del año actual. Los planetas Mercurio y Urano siguen retrógrados. Es importante que no traigas al presente nada triste pues en estos momentos el amor se está abriendo en tu vida como un capullo fresco y su fragancia te envuelve.



Salud

Fortalece tu voluntad, canceriano. Prepárate mejor y verás como sales bien de tus asuntos de salud y mejoras pronto de todas tus dolencias. Al comenzar el nuevo año estarás en una disposición mental y física estupenda.

Trabajo

Si las cosas a tu alrededor empiezan a cobrar otro giro y notas un ambiente desfavorable en tu entorno será el indicador que te acercará al momento de cambiar de trabajo y mejorar tu posición lo cual lograrás en el próximo año 2017 que ya está a las puertas.

Dinero y fortuna

No dejes que el dinero se estanque sin ponerlo en marcha. El ciclo financiero crece cuando ponemos nuestros recursos en movimiento y no es posible aumentar las ganancias sin inversiones previas. Tu sagacidad canceriana te ayudará a salir bien de las dificultades.