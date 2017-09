Cáncer – Miércoles 20 de septiembre: La conjunción de la Luna te inspira en el amor

Noticiero astrológico: Hoy ocurre el novilunio de septiembre, la fase de la Luna nueva, de los comienzos. Tus horizontes se van a expandir, Cáncer, y lo que suceda te satisfará a plenitud. Muchos se te acercarán para pedirte favores personales que no piensan devolver. Ayuda a todos, pero no te dejes sugestionar negativamente ni permitas que te envuelvan con frases acarameladas para manipular tus sentimientos. Este es el momento de demostrar el amor porque ahora no hay excusas. Quienes están a tu alrededor necesitan ver que realmente ellos son importantes para ti ya que a veces, debido a otros factores, no les demuestras lo que sientes y eso crea ciertos desazones emocionales que a la larga causan tibiezas en la relación sentimental.



Amor

Hoy miércoles la Luna, que es tu regente, está en tránsito por el signo de Virgo, pero ya entrando en Libra. Los planetas Urano, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. No te encierres en tus pensamientos y ábrete a las nuevas situaciones. La vida no siempre es como uno piensa o cree que es, y por eso hoy debes ser más realista, objetivo y sensible. Guíate por tus corazonadas y tendrás éxito en el amor.

Salud

No hay nada negativo en las reacciones normales de tu cuerpo, canceriano. Recuerda que el organismo responde cuando le introduces algo que no es apropiado y si estás en estos momentos con algún desajuste revisa lo que estás comiendo o bebiendo.

Trabajo

Piensa en un trabajo extra fuera de tu horario habitual. Ahora tienes frente a ti un ciclo de oportunidades que debes aprovechar pues el tiempo que dediques a conseguir un dinero adicional te ayudará mucho a ponerte al día en tus pagos y encauzar apropiadamente tu economía.

Dinero y fortuna

Muévete y no te rezagues en tu trabajo o el sector económico donde estás trabajando porque los tiempos cambian y con ellos las tecnologías y las maneras de hacer dinero. Una actitud nueva y refrescante es lo que ahora más necesitas para recuperar lo que pudiste haber perdido.

La luna nueva te invita a iniciar un ciclo emocional