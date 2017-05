Cáncer - Miércoles 17 de mayo 2017: Terminan las vacilaciones

Una buena cena, una indulgencia en tus gustos es estupendo, pero convertirlo en hábito entonces ya cambia el panorama. ¿Qué te gusta el helado de chocolate con leche entera? No hay problema si lo consumes en poca cantidad una vez a la semana como un postre regalo, por ejemplo, pero si notas que lo comes y no aumentas de peso, esto no te está dando licencia para que lo consumas todos los días.

Foto: Shutterstock

