Cáncer – Miércoles 12 de abril 2017: Te sentirás muy inspirado e intuitivo

No importa lo que haya sucedido, encontrarás soluciones.

La constante que hoy te envuelve en este ciclo posterior al plenilunio es intensa y apasionada sobre todo por el tránsito de tu regente, al signo escorpiónido. Ten cuidado porque podrías endeudarte entrando en negocios poco productivos. Usa tu mente ágil e inteligente y no te engañarán. Sigue tus corazonadas y no tendrás problemas porque ahora tu claridad mental es fuerte y se une a tu voluntad canceriana. Esto te ayudará a resolver cuestiones relacionadas con tu vida amorosa y también con el trabajo y el dinero. En pocos días estarás recuperando algo que pensaste habías perdido.

Amor

La Luna, tu regente, está en Escorpión y los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno siguen retrógrados. Tus sentimientos se profundizan y tu relación amorosa también. Hoy aprecias mucho más las condiciones de la persona amada y te propones ser una mejor pareja y menos fastidioso o exigente, reservándote algunos comentarios para ti.



Salud

Cada planeta emite una energía en diferentes campos de salud. En esta ocasión la influencia directa que está recibiendo tu boca y dentadura es buena en general. Esta temporada astral es la ideal para visitar tu odontólogo.

Trabajo

No confíes solo en la experiencia, sino acude también a la información sobre las novedades. Hay actividades las cuales requieren más concentración que otras para realizarlas bien. No hagas tu trabajo de manera automática y rutinaria y no errarás.

Dinero y fortuna

Los objetivos que a partir de ahora te propongas ejecutar con tus asociados están muy bien encaminados. Durante estos próximos días empezarás a ver realizados muchos de tus sueños y hasta es posible cuentes con dinero para comprar tu casa o realizar una inversión.



