Cáncer – Miércoles 1 de noviembre 2017: La Luna en fuego enciende pasiones

Noticiero astrológico: La Luna, que es tu regente, está en Aries, que es un signo del elemento fuego. No debes desechar nada que llegue a tu lado aunque parezca insignificante. Esos detalles serán la clave para mejorar tu situación económica y debes utilizarlos a tu favor para incrementar tus finanzas. Te envuelve un toque inventivo y diferente, procedente de la energía lunar que está incidiendo en tu realidad sentimental y lo que has estado esperando desde hace tiempo empieza a convertirse en una realidad en tu vida, pero no exageres ya que muchas veces tiendes a convertir algo pequeño en una montaña.

Amor

La Luna está en Aries y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Estás en un tono sensible y comprensivo lo cual te permitirá rehacer una relación que estaba en peligro y al mismo tiempo reiniciar lo que una vez comenzó como una pequeña aventura y ahora se convierte en algo mucho más intenso y fuerte. Se abre una etapa apasionada en tus relaciones íntimas.



Salud

No hagas nada fuera de lo común pues podrías alterar tu metabolismo en este día. Hoy es bueno seguir tu rutina, tanto en la alimentación como en los demás aspectos de tu salud pues así te recuperarás de cualquier trastorno pasajero.

Trabajo

Aplica tu olfato natural a intuitivo y ejerce prudencia porque de ella depende que no te busques problemas en este día. Si te asignan un trabajo que no te agrada del todo no es el momento de protestar sino de hacerlo, ya habrá tiempo para quejas.

Dinero y fortuna

Si te sientes impulsado a terminar un negocio antes de firmar los papeles o retirar tu dinero de un banco, una sociedad o una actividad mercantil, hazle caso a esas corazonadas y no te arrepentirás.

