Cáncer – Martes 28 de noviembre 2017: El amor está muy cerca de tu vida

Noticiero astrológico: La Luna se desplaza al signo de Tauro, y el único planeta retrógrado sigue siendo Urano. Si no atiendes bien a tu pareja y llevas tus problemas personales al sitio donde estás empleado o estudiando podrías tener dificultades. Tu intuición te pondrá en el camino correcto para sacar adelante tus proyectos, tanto los que te has planteado para cambiar de forma positiva tu vida amorosa, como los que tienes para desarrollarte mejor en el trabajo. Un compañero muy conflictivo estará creando problemas. Debes actuar con mucho tacto y discreción, no hacerle caso para evitarte complicaciones laborales futuras.

Amor



Aún estás a tiempo para rectificar un error y regresar junto a la persona amada. Es tu oportunidad para la reconciliación y el arreglo sentimental. No esperes más y llama por teléfono, plantea tu verdad, entrevístate con tu pareja y resuelve todo.

Salud

Tu actitud positiva en la salud te ayudará a superar una caída, intervención quirúrgica accidente o lesión. Lo que para otros requerirá más tiempo para ti será cuestión de pocos días y tu recuperación asombrará a todos, incluyéndote a ti mismo.

Trabajo

El ambiente laboral no es propicio para cambios ni solicitudes de ascensos en estos momentos. Espera unos días hasta que se calmen los ánimos y entonces tu intuición te indicará el mejor momento para solicitar lo que ahora pretendes.

Dinero y fortuna

Te sigue entrando el dinero y no es momento de derrochar ni malgastar sino de ahorrar e invertirlo de manera adecuada. Lo que hoy hagas inteligentemente con esas entradas adicionales se multiplicarán con creces dentro de algunos meses.

