Cáncer - Martes 27 de junio 2017: Un momento feliz en tu vida amorosa

Este martes se inicia una etapa muy positiva dentro de tu ciclo económico y social en general, canceriano ya que estás en tu etapa de cumpleaños y recogiendo los frutos de lo que has sembrado. Espera un buen aumento de tus ingresos reales durante este período, los cuales llegarán a ti por distintas vías. Quizás estés pensando en un viaje o una actividad similar lucrativa en el extranjero. Tus planes se realizarán exitosamente. No hagas nada precipitadamente. El área sentimental está bien auspiciada, hay amor a la vista e inclusive una breve "Luna de miel" junto a esa persona que es tan importante para ti.

Hoy martes la Luna, que es tu regente, está en Leo moviéndose hacia el signo de Virgo. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. El amor que ahora disfrutas vale la pena conservarlo así que aunque haya habido algún tipo de discusión entre ambos, o una escena poco agradable llegó el momento de dejarlo todo atrás, superarlo, y proponerte ser muy feliz pues en la medida que te lo propongas lo conseguirás.

Recuerda que de la misma manera que generalmente somos lo que pensamos, así también somos lo que comemos, y en este martes tu tendencia a la buena mesa te puede conducir a excesos los cuales afectarían posteriormente tu salud y tu peso. Equilibra todo y podrás disfrutar la vida con salud.

Aplica tus conocimientos de manera adecuada y no te dejes llevar por precipitaciones a la hora de resolver un asunto urgente tratando de terminar rápido para estar en casa pues acabarías haciendo una chapucería y eso no va contigo. Si te están presionando para algo que sabes no se puede terminar a tiempo haz lo que debes hacer, pero sin "corre corre" ni apresuramientos, sino con cuidado y precisión.

Si esperas una carta con una noticia de dinero está al llegar. Mantén un ojo muy atento y un oído receptivo a todo lo que escuches porque se van a presentar unas oportunidades únicas de aumentar tu economía si atiendes bien tus asuntos. La influencia cósmica que ahora impera en tu signo acentuada por el paso de las llamadas Boótidas crea oportunidades tan fugaces como la propia "lluvia de estrellas".



