Cáncer – Martes 25 de abril 2017: Te sorprende la reacción de cierta persona

Estás dando los primeros pasos dentro de un escenario que promete mucho para ti, sobre todo si aprovechas lo que hoy martes está presentándose en tu signo de agua con el tránsito lunar por el elemento fuego. ¡El cambio se impone y será bueno! Sucederá algo que te asombrará pues una persona, considerada hasta ahora como un amigo, abre su corazón y te expresa los verdaderos sentimientos que experimenta cuando está a tu lado, que no son precisamente amistad, sino algo más. Te sentirás halagado o halagada al percatarte lo que inspiras, pero no vayas a comprometerte en algo que no estás seguro. Espera un poco antes de dar una respuesta.



Amor

La Luna, tu regente, continúa en tránsito por el signo de Aries, Los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este paisaje astral te proyecta hacia nuevas dimensiones y en estos momentos disfrutarás de lo que realmente vale la pena. No obstante, a la hora de dar una respuesta de índole sentimental debes pensarlo muy bien para no establecer compromisos apresurados.

Salud

Es importante que te cuides desde la cabeza a los pies y sobre todo durante este período astral te preocupes más por los aspectos de tu salud que has estado descuidando y podrían comprometerte. Si has estado inactivo habrá llegado el momento de la actividad, del ejercicio, de trazarte planes que te impulsen al movimiento.

Trabajo

Habrá nuevas oportunidades laborales que te satisfarán plenamente ayudándote a descubrir la mejor manera de aumentar tus ingresos al mismo tiempo que haces una actividad que sea de tu agrado. Si aprendes algo nuevo ese aprendizaje te ayudará mucho a la hora de mejorar tus condiciones de trabajo.

Dinero y fortuna

Cuida tu dinero. Si te sientes tentado a comprar algo que no necesitas piénsalo bien. No juegues con tu dinero pues los impulsos momentáneos podrían costarte caro si sueltas con una mano el dinero que te está entrando por la otra. Recuerda siempre no es lo mismo "querer algo, que necesitar algo", establecer la diferencia es primordial.



