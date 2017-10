Cáncer – Martes 24 de octubre 2017: Un día interesante, ¡vívelo!

Recomendación para Leo:

Escoger inteligentemente tus amistades.

Revisa tu lista de amistades y conocidos y no comentes ni divulgues tus asuntos personales con ellos pues los que hoy son amigos, pudieran no serlo después de enterarse de varias cosas. La discreción no está nunca de más, Leo. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir