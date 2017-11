Cáncer – Martes 21 de noviembre 2017: Se abre una etapa nueva en el amor

Noticiero astrológico: Hoy termina de regir el signo Escorpión, mañana empieza Sagitario a diferentes horas según el lugar donde vivas. La Luna entra en Capricornio y los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. En estos momentos con el movimiento de la Luna hacia tu signo opuesto te sientes en la cima de tus facultades conquistadoras, y es así. El amor está dándote vueltas, coqueteando contigo, y solamente tienes que decir la primera palabra para conseguirlo. Buenas noticias con un final feliz a un problema sentimental y el inicio de algo hermoso en el caso de quienes por motivos equis se alejaron de alguien querido y ahora están tratando de rehacerlo todo. Afortunadamente, con la buena energía que te envuelve, ahora que tienes de tu parte lo que estaba complicado y difícil se resolverá favorablemente.



Amor

Repentinamente lo ves todo con claridad y comprendes que cuando se comete un error, lo principal es rectificarlo pues las actitudes soberbias y arrogantes terminan creando enemistades y haciendo que tus amigos se pierdan, además, eso no tiene que ver nada con tu naturaleza amable, compasiva y generosa, siempre capaz de entender a los demás. Poco a poco recuperarás un terreno que pensaste habías perdido y te sentirás pleno y realizado.

Salud

Si tus problemas de salud dependen de malos hábitos este es el tiempo de actuar para cambiarlos. Tal vez has reincidido y has vuelto a fumar después de haber dejado el cigarrillo y piensas que no podrás hacerlo ¡nada de eso, proponte algo concreto y lo lograrás, no importa caerse lo que cuenta es levantarse!

Trabajo

Estás en una etapa muy creativa de ahí la importancia de poner a funcionar tus capacidades para lograr lo que a otros les es difícil. El matiz de tu personalidad perceptiva e inteligente te ayudará a dar pasos concretos en una situación que estaba confusa, pero que ahora se aclara de una manera excepcional atrayendo a ti muy buenas energías.

Dinero y fortuna

Hay buenas ondas ambientales en el terreno económico que si las aprovechas bien te ayudarán a entender mejor la forma en que debes colocar tu dinero para que te rinda más. Esta semana es de sueños reveladores que te pueden indicar el lugar donde debes ir para aumentar tus recursos y ganar más, canceriano.



