Cáncer – Martes 17 de octubre 2017: Actúa de forma resuelta y no te arrepentirás

Noticiero astrológico: Hoy comienza el importante tránsito de Mercurio por el signo Escorpión. Debes ser muy flexible para no complicarte la vida con gentes que pueden traerte dolores de cabeza futuro si no te pones en guardia para evitar trastornos que te impidan sacar adelante tus proyectos. Este día se activa tu creatividad canceriana. Tómate todo el tiempo necesario para terminar bien un proyecto y no dejes nada a medias. El azar está bien auspiciado en este día con la Luna a tu favor. Tendrás muchos ojos puestos en tu ejecutoria y la manera en que resuelvas las tareas asignadas será la clave para abrirte caminos futuros.

Hoy martes la Luna transita por Libra y empieza el tránsito directo de Mercurio por Escorpión. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu intuición está muy bien auspiciada. Te encuentras en un buen momento para terminar una situación algo conflictiva en tu vida personal con alguien que no vale la pena. Tú sabes reaccionar con rapidez y decisión sobre todo cuando te apoyas en una combinación de tu intuición con el sentido común, canceriano.

Salud

Aprende la lección de la vida. No descuides ni tu alimentación, tu descanso, y horas de sueño. Debes concentrarte más en los asuntos de salud y no tirarlos a un segundo plano como si no fueran importantes. Sin un buen estado físico y mental no podrás hacer nada bien.

Trabajo

Esta semana que tienes frente a ti concentra tu energía en las prioridades y los asuntos importantes de tu trabajo. No te entretengas en conversaciones infructuosas con otros compañeros pues este día podrías atrasarte mucho si no aprovechas tu tiempo al máximo.

Dinero y fortuna

Las cuestiones generales de dinero dentro de la economía funcionan en dos direcciones. No se puede dar siempre, sin esperar algo en cambio, ni a la inversa. Separa las cuestiones amorosas y emocionales de tus negocios y te irá mejor, cada asunto en su lugar.



