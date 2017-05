Cáncer - Martes 16 de mayo 2017: Tu actitud cambiará todo a tu favor

No importan las circunstancias, tú puedes cambiar tu forma de reaccionar.

Este es un martes sumamente interesante para ti, canceriano. Si hubo situaciones fuera de tu control que te impidieron expandir tus ideas adecuadamente y actuar con determinación todo eso queda soslayado, superado, resuelto. Ahora contarás con el apoyo de tus compañeros de trabajo y tus superiores para resolver una cuestión personal. Habla, y verás como se arregla. Lo importante es que no te agobies antes de tiempo. Los tiempos de dudas sentimentales quedan atrás, ahora sabes bien lo que te conviene y tienes la madurez necesaria para aceptarlo, Cáncer. Te estás preparando para lo mejor.

Amor

La Luna, que es tu regente, sigue en Acuario y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Hay buenas noticias para ti si estás alejado de alguien amado y no has sabido nada de esa persona. Abre tu correo, escucha tu teléfono, las posibilidades que cambie tu vida sentimental son muy grandes y el amor te da vueltas, está a tu alrededor, pero muchas veces te cierras los ojos y no lo ves.



publicidad

Salud

Si estás preocupado por un dolor de cabeza que no se te quita y has probado calmantes y remedios y continúa sería recomendable se lo consultaras a tu médico pues muchas veces son señales de algo que no está funcionando bien en el cuerpo.

Trabajo

Tu mente está esclarecida, como corresponde a la naturaleza de tu signo canceriano. Si te dejas guiar intuitivamente por esa voz interior que te indica el camino a seguir podrás estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Escucha tu corazón, canceriano

Dinero y fortuna

Hay negocios favorables en perspectivas y es posible que se te presente una buena oportunidad de hacer dinero enseguida poniéndolo a funcionar directamente en un negocio incipiente. La fortuna está inclinándose a tu favor en esta etapa astrológica que precede a lo que será tu ciclo de cumpleaños dentro de algunas semanas, y ya desde ahora notas los cambios.



¿Qué es el "tercer ojo"?, aquí te decimos qué es y cómo desarrollarlo