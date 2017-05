Cáncer – Lunes 29 de mayo 2017: Es tu día zodiacal, tiempo de soluciones amorosas

A medida que se vaya acercando el inicio de tu ciclo de cumpleaños en el próximo mes de junio notarás una especie de “savia” renovadora dentro de ti, un toque entusiasta que te ayudará mucho a echar a andar los planes que hasta ahora tenías solamente en la imaginación, pero que ya notas cómo se van materializando. Se han empezado a resolver muchas cosas que te preocupaban, tanto en el aspecto legal o económico como el afectivo. Estás en el proceso de los arreglos sentimentales y hoy lunes, que es tu día zodiacal, afortunado en el horóscopo, tendrás muestras de afecto, alegría y entusiasmo por parte de quienes están a tu alrededor.



Amor

Hoy lunes, tu día afortunado en el zodíaco, la Luna, que es tu regente, está en tránsito por el signo de Leo y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Muchas cosas que te inquietaban en tu vida amorosa quedarán en el pasado. Estás iniciando un proceso de ajuste, evaluación y solidez con tu pareja. Guíate por una corazonada y expresa libremente tus sentimientos más profundos, sin limitaciones ni prejuicios.

Salud

Muchos problemas de salud están relacionados con tu peso corporal y deben ser prioritarios. Si padeces de hipertensión unos kilos o libras de menos serán la solución. Introduce paulatinamente cambios en tu dieta y verás cómo lo negativo queda superado.

Trabajo

La posición de tu regente, la Luna, en este día, con su influencia energética te llena de deseos para hacer algo constructivo. Sal de todos los papeles viejos acumulados y destrúyelos. Pon orden en tu vida y tendrás más tiempo para ti. Borra mensajes viejos que solamente consumen memoria en tu computadora y ya no sirven para nada.

Dinero y fortuna

Lo que hasta ayer te pareció un buen negocio hoy puede no serlo y con esa actitud de renovación lograrás reorientar adecuadamente tu vida económica y ganar más dinero en menos tiempo. No sigas perdiendo tiempo y recursos en algo que realmente no funciona.