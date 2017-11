Cáncer – Lunes 27 de noviembre 2017: Se renuevan las cosas viejas

Noticiero astrológico. La Luna sigue en Piscis en la fase cuarto creciente. El planeta Urano es el único que continúa en tránsito retrógrado por el signo de Aries. El amor y la fortuna esperan por ti, pero no te quedes sentado en casa aguardando que las soluciones caigan del cielo. Si no pones de tu parte, nada ocurrirá. Es lunes, tu día zodiacal, y estás iniciando una semana que promete mucho. No prestes atención a esas personas atolondradas que te llenan la cabeza con ideas falsas y preocupaciones que no tienen fundamento. Si les atiendes te quitaría energías y sueño por gusto. Disfruta tu vida en estos momentos, es lo que tienes.



publicidad

Amor

Este es el día del amor hogareño. Las parejas estables disfrutarán de una noche de armonía familiar. Los solteros o solteras tendrán también buenas noticias porque ahora inician un ciclo de encuentros felices que tienen muy buen futuro. No te impacientes, lograrás lo que estás deseando.

Salud

Actúa con la energía propia de tu signo y cuida lo que comes y también la forma en que estás conduciendo tu vida en general. Los problemas de salud se originan de un desequilibrio que puedes manejar bien.

Trabajo

Estás comenzando un buen ciclo laboral el cual te permitirá disfrutar de más tiempo libre. Utiliza esas horas extras de asueto en algo constructivo y verás como dentro de muy poco tiempo haces algo que te aumente tus ingresos.

Dinero y fortuna

Durante estos próximos días estarás haciendo planes de viaje, los cuales están muy bien auspiciados. Explora desde ahora todas las posibilidades porque así podrás obtener mejores precios y ofertas competitivas. El dinero llegará pronto.



La tétrica isla de las muñecas en Xochimilco Seguramente has escuchado de Xochimilco, un bello lugar al sur de la Ciudad de México que tiene una de las atracciones más lindas y populares entre locales y extranjeros: las trajineras. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Un centenar de estos pequeños barcos se pasean por los canales de la delegación, recorriendo sus aguas para admirar la fauna y vegetación de las "chinampas", o las pequeñas islas que componen este lugar, declarado por la UNESCO en 1987 como Patrimonio de la Humanidad. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Diariamente, los canales de Xochimilco son visitados por miles de turistas, que arman grandes fiestas en las trajineras. Hay músicos y mariachis que acompañan a la gente, así como vendedores en pequeñas canoas o barquitos acompañando durante el recorrido, que es de varios kilómetros. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero dentro de los canales hay otra atracción turística que ha ido cobrando fama últimamente, no sólo por su peculiaridad sino por el morbo y temor que despierta entre sus visitantes. Hablamos de la "Isla de las Muñecas", una pequeña chinampa con una triste pero también tenebrosa historia. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Tras un recorrido de aproximadamente dos horas desde la entrada a los canales, alejada del usual viaje de las trajineras, se esconde este lugar, tan recóndito, olvidado y perdido entre las demás chinampas. Ahí habitaba un hombre solitario llamado Julián Santana Barrera. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Con el corazón roto porque su novia lo había abandonado por otro hombre, el señor se mudó a este lugar a mediados del siglo pasado y se dedicó a cultivar flores y verduras, que todos los días vendía con su carrito por ahí en Xochimilco. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El ermitaño señor, de pocas palabras y muy solitario, vivía sin que nadie lo molestara en este pequeño lugar. Pero cuenta el relato que un día encontró el cuerpo de una pequeña niña ahogada en las aguas. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Poco tiempo después, encontró una pequeña muñeca en el lugar. Suponiendo que era de la pequeña, decidió colgarla en un árbol de la isla, como una manera de mostrarle su respeto y honor a la difunta. Pero entonces comenzaron los eventos extraños, y el señor notaba una presencia sobrenatural en el lugar. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Santana aseguraba escuchar lamentos y ruidos sobrenaturales todo el tiempo, por lo que para intentar calmar el espíritu de la niña, comenzó a recolectar muñecas en la ciudad, colgándolas por varios lados de la isla y así también protegerse. Esto ocurrió así durante 50 años... Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Don Julián tenía un sobrino que iba a visitarlo y quien escuchaba sus relatos. El señor le contaba que no dejaba de escuchar voces en la isla y de sentir presencias. Una tarde, en el año 2001, mientras pescaban frente a la isla, el chico dejó un momento a su tío y al regresar, lo encontró muerto. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El señor se había ahogado justamente en el mismo lugar donde encontró muerta a la niña décadas atrás. ¿Coincidencia o algo sobrenatural? El sobrino decía que Julián le decía de "una sirena que vendría a llevárselo un día". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El sobrino y el resto de la familia desde entonces han creado un negocio alrededor de la "Isla de las Muñecas", que cada vez se iba llenando más de tétricas y desmembradas muñecas de todo tipo. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Inclusive hay una muñeca en particular que supuestamente era la favorita del señor y la niña ahogada, a la cual le pusieron la "Agustinita", por haber sido hallada un 28 de agosto, día de San Agustín. A ella le piden "favores especiales". Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Pero desde entonces llegan a diario cientos de turistas atraídos por la macabra leyenda del lugar, y no cabe duda que la presencia de cientos, si no miles de muñecos colgados en los árboles, en variado estado de descomposición y unos más aterradores de otros, despiertan en la gente sentimientos incómodos. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Hay quienes dicen que en la isla se escuchan murmullos y voces extrañas, y que los muñecos a veces cambian de posición o hasta de lugar, inclusive que hablan entre ellos. Todo, claro está, como parte del mito que se ha creado alrededor de este peculiar lugar. Foto: Shutterstock.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por eso se cree que el lugar está "embrujado" no sólo por los espíritus de la niña y don Julián, quienes se quedaron a residir por toda la eternidad en su isla de muñecas, sino también por otros seres del más allá. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir De por sí durante el día la "Isla de las muñecas" es bastante tenebrosa, imagina cómo es de noche, cuando se dice que se sienten más las presencias sobrenaturales. Tanto es el morbo que ha despertado este cuento, que ya se ha filmado una película al respecto. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir No obstante, hay quienes aseguran que esta macabra isla con sus cientos de muñecas está restando el atractivo y seriedad a los canales de Xochimilco, uno de los destinos turísticos más bellos y llenos de folclor mexicano, además de ser una reserva natural e histórica. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De cualquier manera, también están aquellos quienes creen que esta atracción también hace su parte para que a diario lleguen cientos de turistas de todo el mundo a conocer Xochimilco y su belleza. ¿Tú te animarías a quedarte en esa isla? Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir



Los Fantasmas de la Torre de Londres