Cáncer – Lunes 10 de julio 2017: Cuida tu relación amorosa

Tu rostro refleja fielmente tus estados de ánimo y si no quieres que tu pareja se entere de cierto desliz o secreto, lo mejor es tratar de pasar el tiempo en alguna actividad divertida, ir a bailar, al teatro, cine o un espectáculo al aire libre. Una noticia asociada a la venta de un local, empresa o fábrica te viene como anillo al dedo pues es todo lo que necesitabas para poder desplazarte de tu posición laboral actual y moverte a un trabajo mucho más remunerativo. ¡Anímate y considera algunas inversiones en tu propiedad! El dinero empleado en el mejoramiento de tu terreno, casa o auto se probará provechoso dentro de poco tiempo y te arrojará ingresos extras que aumentarán tus fondos económicos.



Amor

Hoy lunes la Luna entra en el signo de Acuario y el planetoide Ceres en Cáncer. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Quítate la venda de tus ojos y sé realista. Le has estado atribuyendo cualidades a quien realmente no las tiene y esto tiende a confundirte mucho a la hora de tomar una importante decisión de índole amorosa.

Salud

Tu salud está muy ligada a tus reacciones y actitud. La forma en que respondas hoy a los contratiempos diarios tendrá repercusión en tu salud. Apártate de las tensiones que puedas eludir y así lograrás evitar trastornos digestivos y nerviosos.

Trabajo

Hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo. Si no tienes los documentos legales requeridos espera un poco porque la ilegalidad te costaría cara y además no corresponde a la naturaleza de tu signo canceriano.

Dinero y fortuna

Si has separado algún dinero para comprarte algo inviértelo en un descanso o vacación. Tómate un tiempo para que puedas pensar. Una vez relajado y libre de tensiones, apóyate en tu intuición y te surgirán ideas para aumentar tu economía.