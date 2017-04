Cáncer - Lunes 10 de abril 2017: Es tu día zodiacal, gratas sorpresas en el azar

Con el tránsito de tu regente, la Luna, en un signo de aire, se acentúa el ciclo de libertad interior que estás viviendo y te permite disfrutar mejor la vida, inclusive si estás alejado o separado de la persona amada. Ahora dejas a un lado tus prejuicios y limitaciones y empiezas a verlo todo con una óptica más positiva. No te inquietes por lo que no puedes resolver en estos momentos porque felizmente la fortuna está girando a tu favor. El azar también te podrá dar sorpresas económicas a través de un golpe de suerte en el lugar menos pensado.

Amor

La Luna continúa transitando por el signo de Libra en vísperas del primer plenilunio de abril que ocurrirá mañana martes. Los planetas Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno están retrógrados. No te detengas, actúa, ve a esa cita y haz las llamadas telefónicas pendientes y envía los correos electrónicos que te has propuesto. Hay sorpresas en tu vida amorosa y ya empiezas a ver resultados. No vaciles, el momento es de acción.



publicidad

Salud

Espera una mejoría en tu salud si has estado guardando cama por padecer de gripe o de otra afección similar, ya bien sea bronquitis, catarros o resfriados. Estás en un tono de recuperación y podrás sentirte muy bien este fin de semana.

Trabajo

Debido a tu buena disposición nunca te quedarás sin trabajo más tiempo del que deba ser y aunque ahora existen ciertas circunstancias algo difíciles para ti en ese sentido verás como se empiezan a abrir puertas y encuentras empleo extra.

Dinero y fortuna

La posición armónica de tu regente, la Luna, te ayuda a tener más confianza en ti mismo y con esa seguridad exigir lo justo y no quedarte callado cuando entiendas que un negocio, un pago o una retribución no es lo que mereces en este momento.