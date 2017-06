Cáncer – Jueves 22 de junio 2017: No comentes asuntos personales con terceros

Hay algunas personas con problemas emocionales a tu alrededor que no son nada confiables. Si están en un modo por la mañana y en otro por la tarde debes ser muy prudente y no confiar en ellas porque podrían comprometerte con sus indiscreciones, falta de tacto y torpeza. No comentes nada personal con los demás, así te sentirás más seguro y tranquilo en este ciclo planetario que está transcurriendo durante tu período de cumpleaños y que no debe ser estropeado por nada ni por nadie.

Amor

La Luna, tu regente, está en tránsito por el signo de Géminis y los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Si has iniciado una nueva relación no empieces a comentarlo con otras personas a menos que sean de tu absoluta confianza y gentes de integridad porque de lo contrario empezarían a verle defectos en todas partes y podrían causarte desaliento y tristeza.



Salud

El aspecto planetario presente en tu horóscopo es ideal para ayudarte a recuperar la salud. Abre puertas y ventanas, deja entrar la energía luminosa, y aclara tu casa. Este día es ideal para limpiar, purificar y armonizar muy bien tu domicilio.

Trabajo

La situación planetaria actual demanda de tu parte mucho tacto y prudencia pues estás actuando un poco descuidadamente en tu trabajo. No te hagas eco de rumores laborales y no enfrentarás problema alguno. En boca cerrada, no hay problema alguno. Recuérdalo y todo te irá de lo mejor.

Dinero y fortuna

Cuidado con los tramposos y los que tratan de sacar ventaja económica de ti. El dinero llega, pero no con rapidez y si no lo ahorras según lo vayas recibiendo podrías terminar con menos de lo esperado. Pon un freno a la tendencia derrochadora que te está envolviendo durante este período de cumpleaños canceriano.



