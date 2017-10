Cáncer – Jueves 19 de octubre 2017: Aclaras una situación embarazosa

Noticiero astrológico: Hoy ocurre el novilunio de octubre, la Luna nueva en Libra. Este martes es imperativa una acción meticulosa de todo lo que haces para evitar errores, canceriano. Con el inicio del mes sinódico a partir del novilunio de hoy el amor se viste de fiesta en la figura de quien hace tiempo está dándote vueltas en la cabeza y en el corazón, pero que no había logrado entrar en tu vida como ahora lo estará haciendo. Si estás libre no desestimes esta oportunidad de explorar algo nuevo en tu vida amorosa. Los negocios por cuenta propia están bien auspiciados y en pocos días habrá una entrada de dinero que cambiará de forma positiva tu dinámica económica.



Amor

Hoy jueves la Luna sigue en tránsito por el signo de Libra y se pone en oposición con el Sol en el primer novilunio de octubre. Los planetas Urano y Neptuno continúan retrógrados, los demás están directos. Algo hermoso sucede que te hará ver a tu pareja con otra óptica pues en un hecho poco usual descubres facetas de su carácter que te inspiran amor y ternura. Es el tiempo de la reunión feliz con una persona especial.

Salud

No trates de quedar bien con todos pues no podrías. Quienes están a tu lado comienzan a demandar demasiado de ti lo cual te causa tensiones y dolores de cabeza. Relájate, no permitas que las circunstancias te causen malestares y trastornos orgánicos.

Trabajo

Las cuestiones laborales asociadas con los trabajos temporales o por comisión están muy bien auspiciadas así que aprovecha todas las oportunidades que surjan para solucionar de forma efectiva los problemas de trabajo.

Dinero y fortuna

Te asombrarás al recibir una noticia asociada a un ingreso extra que no pensabas recibir. Este ciclo del novilunio que se está iniciando hoy marcará una etapa novedosa dentro de tu economía en la que recibirás lo que desde hace tiempo estabas esperando.

El Sol se opone a Urano y pueden llegar imprevistos