Cáncer – Domingo 9 de julio 2017: Plenilunio: ¡Deseos!

Tu regente, la Luna, se pone en oposición al Sol en el día del plenilunio. Surgen deseos de todo tipo, sensuales, eróticos, sentimentales y de otra índole. Tú sabes lo que quieres y no tienes por qué apresurarte. En el amor estás en un tono tierno, aunque tal vez demasiado exigente. Combina estas cualidades para no crearte complicaciones innecesarias. Guíate por tus intuiciones, pero no soslayes tu experiencia y conocimiento de la vida, todo eso, combinado, contribuirá a que tengas un fin de semana estupendo, Cáncer.

Amor

¡Luna Llena, o sea, plenilunio en el signo de Capricornio! Los planetas Saturno, Neptuno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Deberás tomar una resolución muy importante para tu vida afectiva, pero en todo caso debes estar convencido que tus decisiones nacen de tu corazón. Recuerda que se trata de tu regente en tránsito por tu signo opuesto y esto causa mucha energía dentro de tu campo mental.



Salud

Si quieres resolver todos los asuntos pendientes en un solo día te agobiarías de preocupaciones y terminarías con migrañas y dolores de cabeza. No hagas nada que pueda comprometer tu salud ni te lleves por impulsos temerarios.

Trabajo

Mantente firme y no te dejes manipular. Deberás aplicar tu fuerza de voluntad y energía creativa para contrarrestar la negatividad de ciertos compañeros de trabajo los cuales desean envolverte en sus problemas personales.

Dinero y fortuna

La Luna Llena llega con buenas nuevas. Una herencia, legado o fallo judicial te coloca en un buen camino y aunque las finanzas no estén en el nivel deseado, estás en un sendero correcto. Recibes un dinero después de firmar ciertos papeles.