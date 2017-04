Cáncer – Domingo 9 de abril 2017: Reflexiona, no corras tanto ¡Mercurio está retrógrado!

Define bien lo que quieres hacer y no vaciles tanto pues no es conveniente cuando hay planetas retrógrados en el horóscopo. Este domingo mantén una clara distinción entre tus metas y proyectos inmediatos, o sea, los que debes realizar enseguida, y los mediatos, o los de largo plazo, entre tus necesidades y deseos. Siéntate tranquilo, revisa la forma en que estás conduciendo tu economía y trabajo, tus relaciones personales. Reflexiona, toma tiempo para ti, en calma. Todo lo que necesitas saber está dentro de ti, canceriano.

Amor

La Luna entra en el signo de Libra y se inicia el tránsito retrógrado de Mercurio por Tauro. Ahora, además de Mercurio, los planetas Venus, Júpiter y Saturno estarán retrógrados. La onda planetaria que te envuelve atrae a tu mente ideas que pueden perturbarte. No te sientas culpable si te surgen fantasías sexuales o amorosas con terceras personas. Mientras no materialices esos flirteos imaginativos no habrás cometido infidelidad alguna. Más bien tómalas como una muestra de tu vitalidad y fértil imaginación canceriana.



Salud

Estás sugestionable, así que ¡ojo! Si sufres de algún padecimiento crónico y te llega alguien a proponerte un medicamento que no conozcas, no vayas a administrártelo sin consultar a tu médico o a un profesional de la salud autorizado y competente.

Trabajo

Aunque te parezca que tus esfuerzos cotidianos están pasando inadvertidos la realidad es otra y en poco tiempo tus empleadores te estarán considerando para una nueva posición o para un viaje relacionado con tu trabajo, muy prometedor e interesante, canceriano.

Dinero y fortuna

Hay un movimiento económico favorable asociado a los niños y también a las mascotas y los ancianos. Si de una manera u otra estás vinculado en actividades con ellos verás aumentar tus ingresos y derivarás mucha satisfacción personal. Si estás buscando trabajo orienta tu búsqueda en esa dirección.