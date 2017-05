Cáncer – Domingo 28 de mayo 2017: ¡El amor te espera!

La influencia positiva y directa del planeta Venus unida al tránsito lunar de este domingo te envuelve con un carisma intenso que te hace irresistible y atrae a ti la mirada de todos. No dejes que nada perturbe tu tranquilidad. Hay personas que tratan de crear problemas y situaciones negativas, pero si no les haces caso y continúas como vas, no habrá problemas. Si te dicen o hacen algo desagradable, o que no te guste, simplemente encógete de hombros, y no permitas que esas actitudes negativas te echen a perder lo que resta de tu fin de semana.

Amor

La Luna continúa en Cáncer, pero ya moviéndose hacia Leo. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. En este ciclo que estás viviendo en este domingo surgen fantasías y recuerdos que contribuyen a que entiendas mejor situaciones del pasado que una vez te confundieron y ahora ves con claridad.



publicidad

Salud

No des lugar a que una distracción afecte tu salud. Debes cuidarte para estar en la mejor forma en todo momento. Con las posiciones planetarias de hoy puedes pasar por alto un tratamiento y estropear el buen ritmo de una curación.

Trabajo

Mañana lunes estarás frente a una tarea que requerirá mucha concentración y esfuerzo de tu parte para que puedas llevarla a su culminación. Pon a funcionar tu inteligencia natural que en estos momentos, con el tránsito de la Luna, está muy acentuada.

Dinero y fortuna

Atiende el correo electrónico, tus mensajes en el teléfono y las llamadas que recibas. Se te van a presentar muy buenos negocios a partir de esta fase planetaria que está comenzando este domingo así que podrás escoger lo que mejor te conviene.