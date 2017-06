Cáncer –Domingo 25 de junio 2017: Evita actuar por impulsos, razona bien todo

Este es el fin de semana del deseo y la aventura. La Luna te inunda con un sentimiento intenso que te impulsa a realizar lo que hasta ahora te parecía imposible, o no te atrevías a hacer en el plano amoroso, canceriano. Es importante que frente a una situación nueva apliques toda tu inteligencia para no comprometerte en algo que no vale la pena, tal vez un mal negocio o una relación de alguien que no te interesa realmente, ni como amigo, ni como amante y que por pena le estás dejando hacerse ilusiones. ¡Corta por lo sano!

Amor

Este domingo la Luna continúa en tránsito por tu signo, Cáncer, aunque empieza a moverse hacia Leo en el inicio del mes sinódico. Los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Estas combinaciones van a incidir en tu horóscopo y se pronostica un reencuentro. Podría estar llegando ese momento en el que recibes noticias de un amor lejano. No te inquietes si no es así pues ya se perfila claramente la dicha en tu vida en pareja.



publicidad

Salud

Si te preocupa tu economía, esto puede causarte problemas de salud. Concéntrate en la solución de tus problemas materiales y verás como mejoran tus dolencias. Muchos dolores físicos se derivan de tu estado mental. No podrás resolver unos sin solucionar otros.

Trabajo

Tu trabajo demandará mucha creatividad y originalidad en este ciclo planetario. Explora nuevos métodos y atrévete a ser diferente. Tus ideas laborales arrojarán buenos frutos y verás lo bien que es acogida por todos tus compañeros en tu fábrica, taller u oficina. Este período de cumpleaños canceriano tiende a ser muy productivo en todo.

Dinero y fortuna

A partir de este domingo se inicia un período de soluciones que te ayudarán a salir de un aprieto económico de manera efectiva. Posiblemente recibas noticias muy alentadoras asociadas a una demanda legal, una herencia o un trámite jurídico. Confía en tus intuiciones. La semana entrante tendrás buenas respuestas.



Descubre lo que hay detrás de las velas