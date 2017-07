Cáncer – Domingo 2 de julio 2017: Estarás alegre, no permitas que nada te perturbe

Este es tu ciclo de cumpleaños, canceriano, vívelo a plenitud. Recuerda que eres tú quien determina la forma en que reaccionas a los demás. Si alguien te dice algo que te molesta, no permitas que ese comentario te estropee tu felicidad puesto que ahora eres tú quien decidirá lo que vas a hacer con tu vida. Las buenas personas no tratan nunca de herir a terceros y si conoces a quien siempre está hiriendo a los demás, o hablando mal de otros, entonces no se trata de alguien con quien sea bueno asociarse, sino más bien, mantenerlo a distancia, para el bien de ambos.

Amor

Hoy domingo tu regente, la Luna, se está desplazando desde Libra hacia Escorpión. Los planetas Saturno, Neptuno, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Las palabras dichas en un momento de ofuscación después se recuerdan con dolor. Cuenta hasta diez y respira hondo antes de responder algo que sea puramente emocional y no te arrepentirás de lo que no dijiste. Proponte ser tan dichoso que nada ni nadie te saquen de tu centro emocional.



Salud

La armonía en tu vida personal, sin excederte en una cosa u otra, hará el resto y te recuperarás pronto. Los puntos débiles de tu organismo, que hoy se encuentran en la región abdominal, se verán fortalecidos en este día, por eso ayúdalos con una buena alimentación, descanso, ejercicios y reposo mental.

Trabajo

Lograrás éxitos laborales en tareas enojosas. Tu disciplina y entusiasmo servirán de ejemplo a los demás empleados y podrán concluir satisfactoriamente una actividad complicada y bastante fastidiosa la semana entrante. Sin embargo, la buena noticia es que la acometerás con tanta decisión que dejará atónitos a todos.

Dinero y fortuna

Dentro de poco comenzará una etapa altamente positiva y tendrás mucho más. Tu horóscopo, en cuestiones de dinero se muestra estable durante este ciclo de cumpleaños canceriano. No se auguran pérdidas y esto es buen indicio y mejor noticia para ti ya que se avecina un período de ingresos imprevistos.