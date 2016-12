Cáncer – Domingo 18 de diciembre: ¡No esperes más, llegó tu momento!

El ciclo de fin de año que atraviesa tu signo Cáncer demanda acción de tu parte. Las influencias planetarias presentes en tu horóscopo durante este domingo estarán poniéndote en situaciones nuevas en las que deberás actuar con rapidez para no dejar pasar el amor de tu lado ni dejar atrás a quien tanto piensa en ti. No es fácil reconocer un error cometido, pero hoy, si deseas mantener tu relación, o una amistad, debes admitir que te equivocaste. No permitas al orgullo herido echar al piso una relación que debe salvarse. Aplica tu inteligencia unida a tu intuición y no tendrás nada que lamentar.

Amor

La Luna está en el signo de Virgo y el único planeta retrógrado es Urano, en Aries, los demás planetas siguen directos. Una persona que conociste hace poco podría estar interesándose seriamente en ti desde el punto de vista emocional así que atiende lo que te dice y también sus gestos porque su lenguaje físico dirá más que sus palabras y podrás darte cuenta pronto de sus verdaderas intenciones.



publicidad

Salud

Te levantarás con deseos de limpiar la casa, desechar las cosas superfluas y reciclar todo lo que puede ser usado por otras personas. Esta actividad además de ser útil te distraerá mentalmente, relajará tus nervios y mejorará tus condiciones de vida. Un espacio cargado de muebles y objetos por todas partes causa ansiedad, canceriano.

Trabajo

Es tiempo ya de explorar una actividad nueva y convertir una afición o un hobby en algo que pueda darte una entrada de dinero adicional. Las estrellas están de tu parte, y lo único que debes hacer es poner a funcionar tu imaginación y buen gusto.

Dinero y fortuna

Reorganiza tu presupuesto y tu economía pues aunque no lo parezca, tienes más de lo que crees. Sólo necesitas un mayor control de tus gastos y verás como el dinero aparece sin contratiempos. La precaución no estará de más en estos momentos.