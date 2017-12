Horóscopo del 5 de diciembre | La Luna te ayuda a ver las verdaderas intenciones de quienes se te acercan

Noticiero astrológico: Hoy martes la Luna está en tránsito por el signo de Cáncer. Los planetas Mercurio y Urano continúan retrógrados. Este es un martes de decisiones trascendentales lo que hoy decidas o hagas causará un impacto fuerte en tu vida amorosa. No hagas lo que no hayas pensado bien. Hay una persona de interesada sentimentalmente en ti, dándote vueltas, pero aún no te decidas pues debes explorar bien su manera de ser no vaya a ser que te enredes en una relación posesiva que no te deje respirar e impida tu desenvolvimiento y libertad.

Amor

Si una vez viviste una relación tormentosa y ahora estás libre nuevamente no corras a enredarte con alguien que podría revivir esa situación lamentable. La libertad es algo muy precioso y el amor no tiene por qué encadenarte a nadie ni a nada.



Salud

Las vibraciones cósmicas de este día te ayudarán mucho a recuperar tu salud si sufres de malestares nerviosos o de jaquecas y dolores de cabeza, o de trastornos asociados con la presión arterial como suele suceder en este ciclo zodiacal actual.



Así es Sagitario en el sexo: mira su compatibilidad con otros signos La sexualidad es una parte elemental de la humanidad, pero muchas veces no logramos congeniar con alguna persona en particular y el Zodiaco puede tener algo que ver al respecto. En nuestra serie de compatibilidad sexual de los signos, este mes veremos cómo se comporta Sagitario entre las sábanas, con quién sí es compatible y con quiénes no. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Un Sagitario sabe muy bien lo que quiere en la cama. No tienen ninguna duda en expresar sus deseos, necesidades y opiniones. Con ellos hay que ser franco siempre, pues los amantes Sagitario lo agradecerán. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Sagitario sabe separar perfectamente los sentimientos y el amor del sexo. Lo que en realidad buscan en sus relaciones sexuales es placer y en el fondo, alguien que los llene y comprenda para compartir un futuro juntos. Aunque por supuesto, muchísimas veces, el sexo simplemente es sexo para ellos, y sólo quieren dar y recibir placer. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un Sagitario debe sentirse libre e independiente, por encima de todo. Hay que darles mucho espacio, también en el amor, ya que no suelen actuar bien ante cualquier cosa que los incomode o que vean como una carga, y eso aplica igual en el sexo. Si le dejas tomar las riendas, te corresponderá con mucha pasión y dedicación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir A Sagitario le encanta experimentar y probar cosas nuevas. Les gusta innovar y practicar todas las posturas posibles. Suelen ser tan buenos amantes, considerados e incansables, porque aman dar placer - pero eso sí, también recibir la misma dedicación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir A los nativos de Sagitario le fascina el sexo divertido, aventurero y novedoso. Es esencial no caer en la rutina, sino llevarles propuestas diferentes y excitantes, porque odian sentirse estancados o aburridos. Tal vez hacer el amor en lugares distintos, inusuales o hasta riesgosos, como en público, les intrigará. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en SAGITARIO CON ARIES EN EL SEXO:

Es una compatibilidad sumamente alta, ya que ambos son dos signos de fuego que buscarán el mismo nivel de fuego e intensidad. La relación estallará desde sus primeras chispas. Ambos disfrutarán muchísimo explorando su amor y buscando nuevas formas de expresarse cariño tanto físico como emocional. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Juntos, Aries y Sagitario crearán un fuego difícil de extinguir. Se verán reflejados el uno en el otro en varios aspectos, sobre todo el sexo, lo que favorecerá la comprensión mutua y un entendimiento en el que casi casi sobrarán las palabras. ¡A disfrutarlo! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir COMPATIBILIDAD SAGITARIO CON TAURO:

No existirán dos signos tan distintos y dispares como ellos, por lo que resulta una combinación bastante mala. A Tauro le gusta la costumbre, la organización y la rutina, y a Sagitario le gusta todo lo contrario: la aventura, sentir la emoción de la aventura y la impulsividad del momento. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Todo esto hará que su relación amorosa también tienda a ser muy fría. Será demasiado complicado comprender qué quiere el otro en cuanto al sexo y por ello, satisfacerlo. Sin embargo, la atracción estará ahí, porque están regidos por Venus y Júpiter, aunque no por ello signifique que sea buena idea intentarlo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir SAGITARIO CON GÉMINIS EN EL SEXO:

Son signos opuestos, de aire con fuego, por lo que de entrada podría haber choques; todo dependerá de las perspectivas de cada uno. En el rubro sexual, habrá buena energía y podrían crear una buena combinación, si sus personalidades se los permiten. Así que o podrán odiarse o amarse por completo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir COMPATIBILIDAD DE SAGITARIO CON CÁNCER:

Esta dupla puede resultar muy extraña. Aunque hay una posibilidad de que Cáncer y Sagitario experimenten una fuerte atracción al conocerse, la relación puede no estar destinada a funcionar a largo plazo y es que también son signos opuestos, de agua con fuego. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cáncer y Sagitario casi nunca se sienten atraídos el uno por el otro. Si ocurre, puede que al llevar su relación a la cama no se comprendan ni encuentren algo interesante en el otro. La naturaleza cambiante y aventurera de Sagitario puede ser algo difícil de entender para Cáncer. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir SAGITARIO CON LEO EL SEXO:

Dos signos de fuego que harán un combo explosivo a nivel sexual. Juntos encenderán pasiones fuertes en el dormitorio, pues ambos entienden instintivamente las necesidades más profundas del otro. Sagitario arde bajo las sábanas, y le encantará jugar con el león. Tienen un grado de compatibilidad bastante alto. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir SAGITARIO CON VIRGO:

En general su compatibilidad no será muy alta, ya que existen grandes diferencias entre ellos. A Sagitario le gusta experimentar y ser más atrevido, y solamente si un Virgo encuentra eso sexy caerá rendido ante sus pies; pero de lo contrario, puede mejor alejarse. Foto: iStock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Para que un Virgo y un Sagitario tengan una vida sexual plena y satisfactoria, Virgo debe intentar disfrutar del momento y los avances de Sagitario, sin pensar tanto las cosas. Por su lado, un Sagitario deberá tener mucha paciencia con su pareja y estar en constante comunicación sobre sus sentimientos y opiniones en la cama. Foto: iStock | Univision 0 Compartir SAGITARIO Y LIBRA EN LA CAMA:

Es una combinación fantástica; la unión de aire y fuego los hará muy felices. Sagitario es aventurero y no se opone a la emoción de asumir riesgos, también bajo las sábanas y es algo que entenderá y aprenderá a hacer Libra. Su armonía física será absoluta. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir COMPATIBILIDAD SEXUAL DE SAGITARIO CON ESCORPIÓN:

Podría ser una mezcla un tanto frustrante, ya que es una mezcla de fuego y agua que apaga la pasión. Un Sagitario adora los cambios, ser aventurero y cumplir sus objetivos pero para seguir adelante hacia el próximo, hacia un nuevo camino. Escorpión probablemente querrá dominarlo y se enoje con su carácter. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en SAGITARIO CON OTRO SAGITARIO:

Una tremenda combinación, desde que se conocen y logran amistad. Si inician una relación, descubrirán que la energía y honestidad que tienen en común es un potente estímulo para el cuerpo y el espíritu. Se divertirán muchísimo hasta en el sexo, sin preocupaciones ni celos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Ambos son despreocupados e independientes, por lo que podrán tanto trabajar juntos fácilmente en los proyectos deseados, como complacerse mutuamente en la cama. Un Sagitario con otro Sagitario definitivamente formará un equipo formidable y quedarán encantados por mucho tiempo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir CÓMO ES SAGITARIO CON CAPRICORNIO:

La mezcla de fuego con tierra no puede ser muy recomendable al principio, porque no son signos muy parecidos y compatibles. Así como pueden atraerse, pueden rechazarse. Cuánto se amen y se complementen Sagitario con Capricornio dependerá de cuánto tolere cada uno las diferencias del otro. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La relación de un Sagitario con Capricornio no será fácil. Sagitario quiere ser más libre y apasionado, algo que puede contrariar a un Capricornio, rodeado de restricciones y control. Si quieren mantener viva la flama sexual, deben tener mucha voluntad, paciencia y comunicación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir COMPATIBILIDAD DE SAGITARIO CON ACUARIO:

Son dos signos destinados a llevarse bien - y a pasarla genial en la cama. Se van a complementar de manera muy interesante, ya que sabrán manejar muy inteligentemente sus diferencias. Uno de los secretos de su éxito es que tendrán mucho diálogo y comprensión hasta en el ámbito sexual. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La dupla de Sagitario con Acuario será muy interesante, ya que llevarán su creatividad al máximo. Sus relaciones sexuales serán muy emocionantes, porque Acuario es innovador y le encanta aprender, mientras que a Sagitario le fascina experimentar y tratar cosas nuevas. Lo disfrutarán al 100%. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en SAGITARIO CON PISCIS EN EL SEXO:

Esta mezcla de fuego con agua será bastante interesante, puesto que crearán una atmósfera muy sensual. Cada uno sabrá pronto qué es lo que le gusta al otro y también qué es lo que necesita, por lo que buscarán complementarse. El sexo será lo que una más su relación. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El problema puede venir cuando intenten llevar la relación a algo más sólido y fijo. Puede que Sagitario solamente esté interesado en experimentar y divertirse en la cama, pero un Piscis es más sentimental y querrá algo más que sexo. Si logran comunicarse bien sus planes y ponerse de acuerdo, irán para largo, pero de entrada se la pasarán muy bien. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Trabajo

Tu signo está bien auspiciado, pero debes actuar con más tacto social y evitar las discusiones inútiles con personas en tu empleo que te hacen perder el tiempo. Así podrás desempeñar tu trabajo sin mayores complicaciones.

Dinero y fortuna

No malgastes el dinero que ahora te está llegando porque dentro de pocos días tendrás una excelente oportunidad de inversión y si ahora te endeudas después no podrás hacerle frente a ese negocio latente en tu horizonte astrológico futuro.

