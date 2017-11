6 de noviembre | El inicio de esta semana está anunciando un toque próspero en tu vida

La Luna está en Géminis. Continúa la influencia retrógrada de Urano y Neptuno. El inicio de esta semana laboral está anunciando un toque próspero en tu vida. Aunque aún no haya llegado el dinero que esperas, estás en el camino correcto.

Tu voluntad y disciplina te ayudarán a triunfar, pero debes actuar con mucha inteligencia para evitar que la envidia de quienes son menos afortunados estropee tus planes y proyectos.

Tu inteligencia e intuición se desarrolla con el tránsito de la Luna al elemento aire. Lo que está sucediendo te permitirán adaptarte a los cambios que ahora se están presentando.

No obstante, no arriesgues demasiado en juegos de azar porque no es ahí donde está la solución de tus dificultades económicas especialmente si tu signo es de aire (Géminis, Libra o Acuario).

Todo esto lo puedes entender mejor al consultar tu horóscopo diario y así podrás aplicar eficientemente estas energías en tu vida cotidiana y tu signo correspondiente en particular.