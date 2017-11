Cáncer suele ser fiel, pero un poco a su manera. El corazón y su lealtad lo entregan a una sola persona, por eso no consideran estar engañando a su pareja cuando flirtean con alguien o sueltan “una cana al aire” en una aventura extemporánea. Para ellos, mientras no haya habido sentimiento envuelto, no habrá habido engaño. Sin embargo, no te equivoques, cuando aman, aman, y saben ser ciento por ciento fieles, lo importante aquí es que ellos se den cuenta que realmente están profundamente enamorados, y no se trata de una ilusión pasajera. Foto: Shutterstock

