22 de septiembre | Comienza a regir el signo de Libra, hay un tono intenso en el zodiaco

Hoy comienza a regir el signo de Libra en muchos países según la hora de cada cual. La Luna se está moviendo al signo de Escorpión y hay un tono astral intenso en el zodíaco. Este viernes te percatarás que estás entrando en una etapa muy diferente en tu vida. En el amor, no obstante, debes ser muy prudente porque una palabra mal dicha, o inoportuna, te comprometería.

Pon tu mente en lo que deseas y verás cómo aún lo más difícil se materializa en tu vida íntima con un encuentro inesperado en un sitio público que va a actuar directamente en tu paisaje romántico y amoroso pues el inicio del signo librano impacta a cada elemento zodiacal de una manera muy significativa.



Una llamada telefónica lo puede cambiar todo, no vaciles, sigue tus corazonadas, no rechaces al amor, muchas oportunidades no se repiten.

