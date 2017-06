20 de junio | No permitas que el exceso de trabajo te ponga de mal humor

20 de junio | No permitas que el exceso de trabajo te ponga de mal humor

20 de junio | No permitas que el exceso de trabajo te ponga de mal humor Univision

La Luna ya está en tránsito por el signo de Tauro, del elemento tierra, sensual, firme y fuerte. Hay tres planetas retrógrados en el horóscopo: Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón. El panorama astral que se perfila este martes es muy íntimo, ideal para que las parejas busquen tiempo de intimidad alejados de todos y puedan compenetrarse mejor.

No permitas que el exceso de preocupaciones, el trabajo, la familia, los hijos o los problemas materiales te pongan de mal humor y estropeen una relación. Las circunstancias están ahí, muchas veces no puedes cambiarlas, pero lo que sí puedes transformar es tu manera de reaccionar ante ellas y eso es lo que hoy hará la diferencia en todo, no lo olvides.



publicidad

Y para que sepas más al respecto consulta ahora mismo tu horóscopo diario y te enterarás de lo que puedes hacer para aprovechar mejor todo lo que se está presentando en tu signo específico.