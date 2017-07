19 de julio | Inicia un tiempo de conversación e intercambio de ideas

La Luna está en Géminis y los planetas Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados.

Este es tu tiempo de la conversación amena, el intercambio de ideas, las palabras lindas que al decirlas acarician el oído de quien las escucha.

No te impacientes cuando no te lleguen las respuestas que has estado esperando sobre todo en cuestiones sentimentales puesto que ahora, con la combinación planetaria que impera en el horóscopo, surgen demoras, pero al mismo tiempo soluciones.

Ciertos asuntos que parecían complicarse se empiezan a aclarar de una manera asombrosa. Atiende bien tus mensajes de texto, tu correo y todo lo que tenga que ver con las comunicaciones porque estás al recibir noticias de quien te inspirará y disfrutará contigo episodios intensos de amor.

Hay mucho más para ti, entérate, entra ahora mismo en tu signo zodiacal y descubre lo que te corresponde y lo que puedes esperar en este miércoles.



Características de los signos zodiacales Aries

Eres el primer signo del Zodíaco. En tu aspecto positivo eres aventurero y enérgico, temerario y valiente, osado, entusiasta y dinámico, con mucha chispa y capacidad para dirigir y mandar a los demás ¡el Número Uno en todo! Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Pero en tu aspecto negativo puedes volverte dominante y egoísta, impaciente, impulsivo y voluntarioso, empecinado en tener siempre la razón y querer hacer las cosas a tu manera, sin escuchar consejos ni recomendaciones. Foto: iStockphoto.com/Jason Lugo 0 Compartir Astro regente: El planeta Marte

Elemento: Fuego

Día más favorable: el martes

Color que debes usar: el rojo Foto: iStockphoto.com/Jason Lugo 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tauro

Eres el segundo signo del Zodíaco. Paciente y confiable, de corazón tierno y amoroso, persistente y determinado en tus asuntos, plácido y amante de la seguridad, y muy sensual en la cama, así es Tauro en sus aspectos positivos. Foto: iStockphoto.com/Jason Lugo 0 Compartir Pero también puedes ser muy celoso y posesivo, receloso, inflexible muy terco, auto indulgente y hasta codicioso cuando afloran tus partes negativas. Foto: iStockphoto.com/Jason Lugo 0 Compartir Astro regente: El planeta Venus

Elemento: Tierra

Día más favorable: el viernes

Color que debes usar: el verde campestre Foto: iStockphoto.com/Jason Lugo 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Géminis

Tercer signo del Zodíaco. Inteligente, alerta, versátil y curioso, de mente ágil, adaptable, ingenioso, elocuente, juvenil y fresco en sus aspectos positivos. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Pero si afloran tus cualidades negativas entonces te vuelves superficial, vano e inconsistente, incapaz de concentrarte bien, tenso, inquisitivo y entremetido, ¡hablando hasta por los codos! Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Astro regente: Mercurio

Elemento: Aire

Día más favorable: el miércoles

Color que debes usar: amarillo Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cáncer

Cuarto signo del Zodíaco. En tu aspecto positivo eres amoroso y maternal, altamente intuitivo e imaginativo, con muchas percepciones, sueños clarividentes, protector de la familia, comprensivo, cauteloso en los negocios y en las palabras, confiable y gran amigo. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Pero en tu aspecto negativo puedes ser muy temperamental y cambiar mucho de modo y carácter en un día, vivir demasiado en el pasado y aferrarte con demasiado apego a las cosas y ser altamente emocional. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Astro regente: La Luna

Elemento: Agua

Día más favorable: el lunes

Color que debes usar: blanco o gris perlado Foto: Getty Images 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Leo

Eres el quinto signo del Zodíaco. En tu aspecto positivo eres sumamente generoso y de corazón noble, magnánimo, creativo, entusiasta, con una mentalidad muy amplia, expansiva, fiel y amorosa. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Pero en tu aspecto negativo puedes volverte arrogante y soberbio, altanero, pensar que siempre tienes la razón, intolerante hacia los demás y muy pomposo queriendo mandar a todo el mundo. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Astro regente: El

Elemento: Fuego

Día más favorable: el sábado

Color que debes usar: el dorado Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Virgo

Eres el sexto signo del Zodíaco. En tu aspecto positivo eres modesto y muy meticuloso, trabajador infatigable, organizado y práctico, diligente, muy confiable, analítico, inteligente y poco pretencioso. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Pero en tu aspecto negativo puedes volverte criticón en exceso, perfeccionista al máximo, entremetido, demasiado conservador, duro con tus palabras y con poco tacto social. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Astro regente: Mercurio

Elemento: Tierra

Día más favorable: el miércoles

Color que debes usar: el verde y marrón oscuro Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Libra

Eres el séptimo signo del Zodíaco. En tu aspecto positivo eres diplomático y circunspecto, elegante, educado, romántico y encantador, fácil de tratar, sociable, idealista, amante de la paz, justo y equitativo, amante de la belleza y la armonía. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir En la parte negativa te vuelves indeciso y susceptible, fácilmente influido por los demás, auto indulgente, muy zalamero o coqueto, con pobre fuerza de voluntad. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Astro regente: Venus

Elemento: Aire

Día más favorable: el viernes

Color que debes usar: rosado, verde pálido, tonos de verde Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Escorpión

Eres el octavo o del Zodíaco. En tu aspecto positivo eres determinado y fuerte, con una gran voluntad para hacer las cosas, altamente intuitivo, apasionado, excitante, de magnética personalidad y gran carisma. Foto: iStockphoto.com/Jason Lugo 0 Compartir En tu aspecto negativo puedes ser muy celoso y resentido, rencoroso, compulsivo, obsesivo, obstinado y muy secreto para tus cosas, así como vengativo. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Sagitario

el noveno signo del Zodíaco. En tu aspecto positivo eres optimista, amante de la libertad, espontáneo, jovial, de muy buen humor, deportista, honesto, sincero y directo en tus cosas, filosófico e intelectual. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En tu aspecto negativo puedes ser descuidado e irresponsable, superficial, con muy poco, o ningún tacto social, inquieto y con un optimismo ciego e irrealista. Foto: Shutterstock 0 Compartir Astro regente: El planeta Júpiter

Elemento: Fuego

Día más favorable: el jueves

Color que debes usar: púrpura, azul prusia oscuro Foto: Getty Images 0 Compartir Capricornio

Eres el décimo signo del Zodíaco. En tu aspecto positivo eres práctico y prudente, confiable, disciplinado, con muchas aspiraciones, paciente, cuidadoso, reservado, discreto y de buen humor. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En tu aspecto negativo puedes ser muy pesimista y fatalista, avaro y demasiado convencional, rígido, intolerante y estarte siempre quejando o lamentando. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Astro regente: El planeta Saturno

Elemento: Tierra

Día más favorable: el sábado

Color que debes usar: Verde oscuro, negro, café Foto: Univision 0 Compartir Acuario

Eres el signo 11 del Zodíaco. En tus aspectos positivos eres imprevisible y espontáneo, original, creativo y humanitario, proyectado al futuro y lleno de ideas innovadoras y espectaculares. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero en tu parte negativa puedes ser muy distante y secreto, altamente inestable y entonces eres capaz de ayudar a todos los necesitados del mundo, ¡menos a la gente de tu casa! Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Astro regente: El planeta Urano

Elemento: Aire

Día más favorable: el martes

Color que debes usar: Azul turquesa Foto: Shutterstock 0 Compartir Piscis

Eres el signo 12 del Zodíaco. Tu signo te confiere mucha imaginación y sensibilidad, compasión y bondad, intuición y una gran capacidad para el sacrificio personal. En tus aspectos positivos eres idealista, desprendido y espiritual. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero cuidado porque si dejas aflorar las partes negativas de Piscis puedes llegar a ser muy impreciso y difuso, de poca voluntad, sugestionable y fácilmente manipulable, escapista e irreal. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest 0 Compartir Astro regente: El planeta Neptuno

Elemento: Agua

Día más favorable: el viernes

Color que debes usar: Azul marino Foto: Shutterstock 0 Compartir



Conoce más de los exorcismos con nuestro nuevo podcast sobrenatural