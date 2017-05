15 de mayo | Hoy inicia un periodos de soluciones ¡aprovéchalo!

Capricornio

Seriedad y responsabilidad

El signo capricorniano es disciplinado por naturaleza y es el amigo que no falla cuando le necesitas. Su sentido de responsabilidad le convierte en esa persona confiable que no te va a dejar plantado en una cita o reunión. Su manera de ser, directa, concreta y con los pies muy bien afirmados sobre la tierra. Siendo sumamente objetivos no te van a dar la razón, si no la tienes, su sentido de amistad está unido a la veracidad así que no pienses te va a decir que "hiciste algo bien" cuando lo cierto es lo contrario.

