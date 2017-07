VIRGO

Tipo de energía: Inquisitiva.

Tienen fama de ser muy “criticones” y estar buscando siempre faltas en los demás, sin embargo, eso es injusto ya que básicamente están procurando que las cosas salgan bien, y como son perfeccionistas se preocupan si notan que algo no está marchando de la forma adecuada. Tú, como Virgo, tienes esa capacidad innata de ver lo que otros no ven, las imperfecciones, detalles, errores minúsculos inclusive que no son tan pequeños puesto que una pequeña omisión, puede llevar al desastre. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest

