Cáncer

El punto zodiacal de atracción se encuentra en: Los pechos, los costados del tronco

Cáncer exige mucho sentimiento. Están ávidos siempre del contacto físico. Toda la región central del pecho, evocadora del primer contacto que tuvimos con el pecho materno, será siempre el punto focal de un sexo tierno, pero al mismo tiempo intenso. No olvidemos que en el cuerpo humano no hay nada que sea “tabú” o prohibido a la hora de la intimidad. La entrega o es total, o no lo es y cuando ambos están de acuerdo entonces la comunicación fluye y la relación se consolida. Sexo, con sentimiento, es la fórmula del amor canceriano. Foto: Shutterstock Images LLC

