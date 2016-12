Mono

¿Cómo le irá al Mono en el mes del Buey?

Tu personalidad es juvenil y encantadora, y cautivas un corazón que parecía muy duro de conquistar ¡así es el Mono! Puedes llegar a esa persona ausente la cual te espera para darte el sí. El momento es de lanzarte a la aventura, lo imprevisible, recueda que aún está rigiendo tu signo chino hasta el 28 de enero del 2017 cuando comenzará el Año del Gallo de fuego. Sin embargo, en otro orden de cosas, debes concentrarte bien en tus tareas para evitar la dispersión y verás como realizas algo difícil y te ahorras disgustos innecesarios. Prométete a ti mismo evitar las discusiones inútiles con personas que te hacen perder tiempo. El 2017 que está a las puertas llegará con un toque muy feliz y amoroso a tu vida que cambiará totalmente tus perspectivas.



En el Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con la Serpiente

Oportunidades que debes aprovechar este mes: Los impulsos que tengas para transformar tu estilo de vida, iniciar algún plan de salud, ejercicios o empezar en un gimnasio o institución deportiva similar.

Peligros que debes evitar: La apatía, la pereza, dejarlo todo para última hora y no tomar providencias para que las cosas que esperas cuando lleguen te encuentren preparado adecuadamente.

El Mes del Buey en el horóscopo chino es el segundo en la lista, o sea, el que sigue después del Mes de la Rata y se extiende desde el 20/21 de diciembre hasta el 19/20 de enero (y coincide con el signo zodiacal Capricornio, aunque no necesariamente implica que todos los nativos de Capricornio sean del signo chino del buey o todos los de ese signo, sean capricornianos o capricornianas… Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Ya que no son equivalentes, aunque podría ser así si coincidieren la fecha y año de nacimiento. Recuerda que tu signo chino está determinado por el año que naciste. Este mes el Buey marca la transición entre el 2016 y el 2017 que será el Año del Gallo de Fuego al comenzar el nuevo año chino el 28 de enero del 2017 con la primera Luna nueva del año. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La Rata en el Mes del Buey (Los nacidos en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Al terminar este año 2016 estarás donde tienes que estar en esta etapa pisando terreno firme en tu vida amorosa. Si te has sentido inquieto por un rumor no te dejes impresionar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tu posición es muy sólida y si continúas el ritmo actual que estás llevando en tu vida pronto recibirás gratas sorpresas. Un cambio inesperado en tus planes y proyectos pueden significar el toque de suerte esperado en tu futuro. Presta atención a las proposiciones que una persona muy influyente te está ofreciendo asociadas con viajes y negocios en el extranjero. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir En el amor todo está girando en un tono refrescante hacia ti, se fortalecen lazos afectivos que estaban debilitados. En este Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Perro Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: Invitaciones sociales, inclusive aunque no tengas mucho deseos de asistir, particularmente si estás soltero o soltera y estás en el modo de buscar relaciones o compañía. Peligros que debes evitar: Compras impulsivas dejándote llevar por caprichos de gentes irresponsables que podrían inducirte a cargar excesivamente tus tarjetas de crédito. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Buey en el Mes del Buey (Los nacidos en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Una ilusión aparece en tu vida y es muy probable que a partir de este ciclo estés iniciando un nuevo romance si en el presente te encuentras soltero, o soltera y que el 2017, a punto de comenzar, sea ese año romántico que siempre has soñado. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La vida te sonríe y debes aprovecharla para cristalizar tus sueños. Hay un aspecto astral favorable en tu signo chino que te está inclinando hacia un viaje de negocios prometedor. Estás dando pasos concretos hacia la consecución de tus metas y si te empeñas en tus propósitos y planes lograrás resultados muy propicios. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Lo principal es que no te desalientes en ningún momento. En este Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Jabalí. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Oportunidades que debes aprovechar este mes: Un sueño que tienes y no debes desestimar ya que estarás muy intuitivo y tus intuiciones o presentimientos podrían conducirte a lugares donde hay dinero y fortuna. Peligros que debes evitar: Dejarlo todo “para mañana” o “para después” lo cual en esta temporada te causaría problemas de última hora por la acumulación de tareas pendientes. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El Tigre en el Mes del Buey (Los nacidos en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) En este Mes del Buey que marca el fin de un año y el inicio de un 2017 repleto de oportunidades para ti cuida tu imagen pública pues hay muchos ojos puestos sobre ti. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir No te dejes llevar por las apariencias y mira el corazón de esa persona que está a tu lado dispuesta a empezar una nueva vida contigo. Mira sus ojos, descubrirás muchas cosas. La pasión oculta detrás de su mirada te invitará al amor. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tu posición laboral es sólida y no es el mejor momento para cambiar de empleo sino más bien para mantenerte donde estás y sacar el mejor provecho a la situación actual. En este Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Caballo Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: El ofrecimiento de reconciliación que te brinda un amigo o amiga, inclusive un pariente, o compañero de trabajo, ahora regresa para reiniciar una amistad o recuperar tu confianza. Peligros que debes evitar: Prestar atención a rumores y a chismes, a gentes que se te acercan con comentarios negativos que puedan complicarte la vida . Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La Liebre en el Mes del Buey (Los nacidos en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) Este es el mes de los sueños premonitorios y si lo sigues pueden representar los números ideales para ganar premios y dinero. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en También en el plano sentimental sobre todo cuando ocurra el cambio del año 2016 al 2017 que ocurre dentro de este ciclo chino. Anótalos en un papel y ponlos a funcionar enseguida. Muchas veces la fortuna nos llega de esa manera. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir No existen las casualidades, sino las causalidades, y te darás cuenta pues tu signo está recibiendo fuertes sorpresas provenientes de tu panorama sentimental. Un encuentro aparentemente fortuito se transforma en algo más serio en tu vida amorosa. En este Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Gallo Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: Una compra que se presenta de forma imprevista y en la cual puedes conseguir una buena oferta. Ten reservado un dinero para cuando esta se presente. Peligros que debes evitar: Juzgar a una persona basándote en apariencias o estereotipos pues podrías cometer errores. Debes conceder siempre el beneficio de la duda. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Dragón en el Mes del Buey (Los nacidos en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) El Mes del Buey trae una onda próspera a tu vida que se manifestará sobre todo a partir de los primeros días del próximo año 2017 a punto de comenzar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Una persona reconocida dentro de los medios comerciales y financieros se acerca a tu vida con una proposición la cual pudiera representar el dinero que has estado necesitando. Escúchale, pero no firmes nada aún hasta no estar seguro. Si sufriste una separación temporal recibes noticias y se empieza a arreglar todo. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Ten un poco de calma y no expreses enseguida lo que piensas hasta haberlo considerado y ponderado suficientemente. Así será más fácil la reconciliación. En este Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Oveja Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Oportunidades que debes aprovechar este mes: Un viaje inesperado que se presenta de forma intempestiva, pero que puede representar mucho dentro de tu vida sentimental y también económica. Peligros que debes evitar: Prestar dinero a personas que son morosas y tienen fama de no pagar sus obligaciones o deudas. La despreocupación al asistir a los cajeros automáticos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La Serpiente en el Mes del Buey (Los nacidos en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Tu fortuna descansa básicamente en tu capacidad de trabajo, y no en el azar, algo que comprobarás sobre todo estos últimos días del año 2016. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir En el amor habrá algo que te asombrará gratamente y notarás cómo tu vida íntima adquiere una dimensión más profunda y estable. No entregues tus ahorros a personas que quizás estén bien intencionadas, pero carecen de la experiencia y conocimiento adecuados para ayudarte a prosperar. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tu signo chino intuitivo y lleno de percepciones sensibles está en alza y te ayudará a consolidar una relación que parecía estar algo inestable. En este Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Mono Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: Una salida a un crucero, vacaciones o parque temático. Una invitación que te llega en el momento menos pensado. Peligros que debes evitar: El olvido de una cita o compromiso previamente establecido y que podrías pasar por alto debido a no haberlo anotado apropiadamente en tu agenda. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El Caballo en el Mes del Buey (Los nacidos en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) Al iniciar el nuevo año 2017 dentro de tu mes chino estarás envuelto en un romance sin saberlo y te darás cuenta en un momento social que no habías premeditado. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tu trabajo y responsabilidades no te han dejado ver el amor y es hora de alzar la vista y fijarte en esa persona que te está dando vueltas y te busca constantemente. ¡No te hagas tanto de rogar! Buen mes para un cambio de hábitos alimenticios sobre todo para ponerle punto final a las cenas copiosas y hacer hincapié en los desayunos y almuerzos nutritivos. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Si combinas bien tu trabajo y tu dieta no tendrás nada que lamentar. En este Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con la Tigre Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: El regreso o reconciliación con alguien que fue importante para ti, pero que por diferentes motivos se alejó de tu lado. La posibilidad de intentar una nueva etapa en tu vida amorosa. Peligros que debes evitar: Querer hacer en un día lo que requiere más tiempo olvidando que las frutas solamente se pueden comer cuando están maduras. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La Oveja (Cabra) en el Mes del Buey (Los nacidos en 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) El amor es un aspecto intenso y consolidado en tu vida, pero la energía cósmica se orienta más bien a la parte laboral y económica. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Una oferta laboral se mueve en tu panorama astral y podría darte mucho dinero sobre todo la primera semana del año 2017 que cae dentro de tu horóscopo, pero no te precipites porque si esperas un poco obtendrás una mejor proposición. Tú vales mucho y debes darte tu lugar para que no te exploten. Enfoca tu atención en tus objetivos y verás como los consigues. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Tu signo chino tiene la facilidad de poder actuar con disciplina y decisión y en esta coyuntura astral debes aplicar esas cualidades para que arregles cualquier situación confusa que pudo haber surgido entre tú y tu pareja. En este Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Dragón Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Oportunidades que debes aprovechar este mes: La puesta en práctica de una idea novedosa que se te ocurra y que pueda cambiar tu estilo de trabajo o de vida. Peligros que debes evitar: Querer hacer ciertas cosas por tu cuenta que debido a su complejidad requieren la asistencia de personas calificadas. Pensar que puedes resolver por ti mismo lo que necesita ayuda ajena experta. Tu personalidad es juvenil y encantadora, y cautivas un corazón que parecía muy duro de conquistar ¡así es el Mono! Puedes llegar a esa persona ausente la cual te espera para darte el sí. El 2017 que está a las puertas llegará con un toque muy feliz y amoroso a tu vida que cambiará totalmente tus perspectivas. En el Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con la Serpiente Además estás en el preludio de lo que será tu año chino que comienza a regir el 28 de enero del 2017 ¡el año del gallo de fuego! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuida mucho tu imagen pública porque de ella depende un gran triunfo social y un salto a la fama. Un viaje de negocios se transforma en una fuente de ingresos. El amor toca a tus puertas en la figura de alguien mayor que tú. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Mira a tu alrededor y verás a esa persona maravillosa capaz de cambiar tu destino. Ha terminado tu período de soledad y la vida te recompensa con una etapa pasional. En este Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con la Liebre Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: El inicio de una nueva amistad o relación similar con una persona que conoces y te inspira con el carisma de su personalidad, afectuosa y sincera. Peligros que debes evitar: La abulia o el desgano, la falta de determinación a la hora de hacer algo que debes hacer y por estar delegando en personas irresponsables no acabas de ver cristalizado. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Perro en el Mes del Buey (Los nacidos en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006) En este Mes del Buey aparta los pensamientos negativos y derrotistas y llénate de fuerza positiva. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Una carta, un correo electrónico o una llamada telefónica pueden cambiar radicalmente tu vida, para bien, sobre todo durante la primera semana del 2017 que ya está tocando a las puertas. Lo imposible se convierte en una feliz realidad económica. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir La mayoría de los problemas de salud están en tu mente y en tu imaginación. Descártalos y verás cómo se resuelven con más rapidez de lo que pensabas. Sobre todo no des lugar al pesimismo. En este Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con la Rata Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Oportunidades que debes aprovechar este mes: Una “vuelta al nido” o un regreso sentimental. Concederte tiempo para recapacitar y valorar si realmente vale o no vale la pena intentar de nuevo una relación amorosa. Peligros que debes evitar: Dejar que la felicidad se te escape por temor al fracaso y pensar que vas a tener experiencias poco agradables. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir El Jabalí en el Mes del Buey (Los nacidos en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007) Los planetas giran a tu favor y si dudabas sobre aceptar o no un nuevo empleo, o darle el “sí” a esa persona no vaciles más. ¡El nuevo año 2017 anuncia lo mejor para ti! Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Aunque no sea trabajo ideal es lo que necesitas como un trampolín indispensable para saltar al futuro y mejorar tus condiciones laborales. Aumentan tus deseos de intimidad y si vives con tus familiares procura empezar a buscar algo en que puedas estar solo con tu pareja. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Es menester tener espacio para evitar discusiones, problemas y malentendidos. Trata de disfrutar al máximo los momentos íntimos. En este Mes del Buey se acentúa tu compatibilidad amorosa con el Buey. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir Oportunidades que debes aprovechar este mes: La facilidad para empezar algún curso de estudios o de superación que te permita aprender algo nuevo, inclusive un idioma, lo cual te ayudaría muchísimo en el próximo año. Peligros que debes evitar: La falta de entusiasmo, pensar que estás “muy viejo o vieja” para estudiar o iniciar algo nuevo y cerrarte a ti mismo las puertas que se están abriendo para ti. Foto: Shutterstock | Univision 0 Compartir

Características del signo del Mono



Shutterstock

Los nacidos bajo este signo son muy inteligentes, activos y bromistas. Alguien que inventa, que improvisa, que crea un nuevo camino en vez de transitar uno que ya esté hecho. Les gusta ser siempre el centro de la atención. Mentalmente es muy rápido, busca la diversidad y el movimiento. Tiene un gran sentido del humor y muchas veces molesta a quienes lo rodean con su sarcasmo e ironía cuando no entienden sus chistes y bromas.



Es sumamente inteligente y se adapta con rapidez a las circunstancias más adversas y con su elocuencia convence a todos.



Suelen ser muy populares y en ocasiones se trate de una popularidad negativa, nunca parece estar muy preocupado por lo que otras personas piensen de él. Esto sucede porque en su interior el Mono está convencido de que puede hacerles cambiar de opinión.



Uno de los peores defectos del Mono es su complejo de superioridad. No tiene suficiente respeto por los demás y en ocasiones puede ser tremendamente vanidoso. Tal vez por esa razón tiene pocos amigos íntimos, a pesar de que es sumamente sociable.



En el ámbito del amor, el mono es una persona apasionada y afectuosa. Demuestra lo que siente sin dar demasiadas vueltas. No le gustan las relaciones donde haya conflictos, quejas, problemas sino aquellas en donde reine la paz y la alegría, haya diversión y no haya peleas. Esas parejas conflictivas no le duran nada, solo una aventura y ¡ya! Para el Mono, las personas complicadas, no las considera inteligentes y por tanto no son dignas de su amistad ni compañía.