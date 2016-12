Una persona reconocida dentro de los medios comerciales y financieros se acerca a tu vida con una proposición la cual pudiera representar el dinero que has estado necesitando. Escúchale, pero no firmes nada aún hasta no estar seguro. Si sufriste una separación temporal recibes noticias y se empieza a arreglar todo. Foto: Shutterstock | Univision

0 Compartir