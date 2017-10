Angelina Jolie se une a las denuncias por acoso sexual contra Harvey Weinstein

Después de que un reporte de 'The New York Times' revelara que Harvey Weinstein, un poderoso productor de la industria cinematográfica, había pagado el silencio de mujeres que lo habían reportado por acoso sexual y contacto físico no consentido, actrices como Angelina Jolie y Gwyneth Paltrow han compartido sus testimonios sobre el comportamiento del magnate.

De acuerdo a un nuevo reporte, publicado por el mismo medio este martes, Jolie confirmó a través de un correo electrónico que había tenido "una mala experiencia" con Weinstein pues durante el lanzamiento de la cinta 'Playing by Heart', en la década de los noventa, él le había hecho insinuasiones en su cuarto de hotel.



publicidad

"Tuve una mala experiencia con Harvey Weinstein en mi juventud y como resultado decidí no trabajar nunca más con él y advertirle a otras lo que hizo" contó Jolie sobre el fundador de Miramax y The Weinstein Company , "este comportamiento hacia las mujeres en cualquier medio y país es inaceptable" agregó.



Sus millones no los salvaron de la cárcel El ser millonarios y famosos no ha exentado de pisar la cárcel, aquí un recuento de algunos de los ricos que han estado tras las rejas, o estarían a punto de hacerlo, según la revista 'Forbes'. Foto: Thinkstock LLC/Picture Quest | Univision.com 0 Compartir Michael Milken Delito: Michael Milken, conocido como el rey de los bonos basura, fue condenado a 10 años de prisión en 1989 por seis delitos de los que se declaró culpable, entre ellos fraude bursátil y conspiración. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Medios aseguran que Milken, quien prestaba sus servicios en la firma norteamericana Drexel Burnham, acumuló una fortuna que superaba 1,000 millones de dólares gracias a transacciones con activos de alto riesgo y elevada rentabilidad. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alfred Taubman Delito: El ex presidente de Sotherby's y magnate de centros comerciales fue condenado a un año de cárcel en 2004 por fijar comisiones con la firma rival Christie's en la venta de obras de arte. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir A Taubman también le fue impuesto el pago de una multa que superaba los 7.5 millones de dólares. Del total de la sentencia, Taubman sólo pasó nueve meses tras las rejas. Tras el cumplimiento de su sentencia el magnate escribió un libro. Se convirtió en el donante más grande de la historia de la Universidad de Michigan al otorgarles $142 millones. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Raj Rajaratnam Delito: El fundador del fondo de inversiones de alto riesgo Galleon Group, fue condenado en 2011 a 11 años de cárcel por el delito de abuso generalizado de información privilegiada. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El juez de Manhattan también le impuso una multa de 10 millones de dólares al concluir que Rajaratnam ganó más de 50 millones de dólares en transacciones basadas en información privilegiada. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir R. Allen Stanford Delito: R. Allen Stanford fue sentenciado en 2012 a 110 años de cárcel por robar a inversionistas unos 7 mil millones de dólares, en un periodo de 20 años, a través del esquema Ponzi, uno de los mayores fraudes piramidales en la historia de Estados Unidos. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Stanford ha estado en prisión desde 2009. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Platón Lebedev Delito: Platón Lebedev, ex presidente del grupo Yukos Oil, fue condenado en 2010 a 14 años de prisión por cargos de fraude y evasión fiscal. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Entre los delitos se encontró el malversar 200 millones de toneladas de petróleo y blanqueo de dinero junto con el ex propietario de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski. En 2012 un juez en Rusia le redujo su sentencia en tres años y cuatro meses, para pasar un total de nueve años y ocho meses tras las rejas. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Mijaíl Khodorkovsky Delito: Mijaíl Khodorkovsky, ex propietario de la petrolera rusa Yujos, junto a Lebedev fue condenado en 2010 a 14 años de cárcel por sustracción de 200 millones de toneladas de petróleo y blanqueo de dinero. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el caso de Mijaíl un Tribunal de Moscú le redujo el castigo en un año. ¿Qué otros millonarios conoces tu? Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Wong Kwong Yu Delito: El empresario chino Wong Kwong Yu, ex presidente de la cadena de electrodomésticos china Gome, fue sentenciado en 2010 a 14 años de cárcel por participar en negocios ilegales, además de efectuar operaciones bursátiles valiéndose de información privilegiada. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir El Tribunal Popular Intermedio No.2 de Beijing también lo acusó de sobornar a funcionarios gubernamentales, por lo que también le impuso una multa de 600 millones de yuanes (poco más de $88.23 millones). A Wong Kwong Yu, quien hasta 2006 era la persona más rica de China, también le fueron confiscados activos valorados en 200 millones de yuanes ($32,745,762). Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chey Tae-Won Delito: Chey Tae-Won, presidente del Grupo SK, el tercer conglomerado más grande de Corea del Sur, pasó seis meses en prisión en 2003 por resultar culpable del delito de fraude contable y malversación de fondos. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir En 2004 la Corte Suprema de Seúl suspendió la pena de cárcel de Tae-Won, que era de tres años, por lo que pudo seguir encabezando a empresa. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Bernard Madoff Delito: Bernard Madoff, ex corredor de bolsa, asesor financiero y ex jefe de NASDAQ, fue condenado en 2009 a 150 años de prisión por haber sido el responsable uno de los mayores fraudes piramidales en la historia de Estados Unidos. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El juez federal Denny Chin, lo encontró culpable de estafar a cerca de 16 mil personas, en todo el mundo, y haber ganado con eso más de 65 mil millones de dólares. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Calisto Tanzi Delito: Calisto Tanzi, fundador del imperio Parmalat, fue condenado, en 2010, a 18 años de cárcel por esconder de forma fraudulenta un agujero financiero de más de 14 mil millones de euros (cerca de $19 mil millones) de la compañía. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir La mala gestión de Tanzi provocó que más de 30 mil pequeños inversores que compraron deuda de la empresa perdieran sus ahorros. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Domenico Dolce y Stefano Gabbana Delito: Un tribunal condenó a los creadores de la empresa Dolce & Gabbana a un año y ocho meses de prisión por el delito de evasión fiscal; sin embargo, aún no han pisado la cárcel. Autoridades aseguran que los célebres modistos no declararon mil millones de euros (poco más de $1,300 millones). Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Autoridades señalaron que los diseñadores, y otros cinco imputados, crearon Gado, una sociedad con sede en Luxemburgo, que se nombraba dueña de dos marcas que forman parte del grupo Dolce & Gabbana, pero que realmente operaba desde Italia. De este modo, según la fiscalía que llevó a cabo la investigación entre 2007 y octubre de 2010, las ganancias derivadas de la explotación de la marca tributaban en el extranjero y no en Italia, donde deberían haberse pagado los impuestos. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir



Paltrow detalló que su encuentro con Weinstein había ocurrido cuando ella tenía 22 años y participó como protagonista de la película 'Emma', una adaptación de la novela de Jane Austen que la catapultó a la fama.

De acuerdo a la actriz, hoy de 45 años, el productor la citó en su suite en el Hotel Pennynsula donde la tocó y le pidió que tuvieran masajes en su habitación. "Era una niña, estaba petrificada" contó Paltrow sobre su experiencia con el hombre que impulsó su carrera.

La actriz detalló que rechazó las insinuasiones de Weinstein y contó lo ocurrido a Brad Pitt, quién en aquel entonces era su pareja. Aunque Pitt confrontó al productor, Paltrow no dio seguimiento a las acusasiones por miedo a perder su trabajo después de una advertencia de Weinstein. "Pensé que iba a despedirme", afirmó, "me gritó por horas" agregó.



publicidad

"Este trato a las mujeres debe parar" dijo la artista, quien ganó un Oscar por la cinta 'Shakespeare in love', una de las tantas producciones de las empresas de Weinstein.



Acoso sexual en el trabajo: conoce tus derechos avances sexuales mal recibidos, pedidos de favores sexuales y otras conductas verbales o física de naturaleza sexual, cuando estas afectan, implícita o explícitamente el trabajo de un individuo, interfieren en su rendimiento en el trabajo o crean un ambiente de intimidación, hostil u ofensivo. El acoso sexual es una forma de discriminación que viola el Título VII del Civil Rights Act de 1964 , que se aplica a patronos con 15 o más empleados. El U.S Equal Employment Opportunity Commission lo define como, cuando estas afectan, implícita o explícitamente el trabajo de un individuo, interfieren en su rendimiento en el trabajo o crean un ambiente de intimidación, hostil u ofensivo. Foto: iStock | Univision 0 Compartir Existen dos formas de acoso sexual en el trabajo: uno que hace el ambiente laboral sea hostil o intimidante; y otro en el que una decisión laboral (ascenso, asignación de trabajo o incluso el despido) depende de la sumisión de la víctima. Foto: Abbas Momani/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir En el hostigamiento sexual, la víctima no tiene que ser del sexo opuesto del ofensor, quien tampoco debe ejercer necesariamente el rol de supervisor. También puede tratarse de un compañero de trabajo, jefe de otra área o incluso alguien que no sea un empleado. Foto: Carl Court/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El acoso no tiene que ser de naturaleza sexual netamente. También incluye comentarios ofensivos sobre el género de una persona, siempre que ocurran de una forma sistemática y que genere un ambiente de trabajo hostil. Foto: Abbas Momani/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Una de cada tres mujeres ha sido víctima de acoso sexual en el ambiente de trabajo, según una encuesta realizada por la revista Cosmopolitan a sus lectoras en 2015. Sin embargo, más del 70% optó por no reportarlo. Foto: Allison Joyce/Getty Images | Univision 0 Compartir los incidentes aislados de acoso no bastan como evidencia de que exista un ambiente hostil en el trabajo, pues es necesario que exista un patrón en la conducta, establece el A menos de que el hostigamiento sexual esté relacionado con una decisión laboral, o de que la ofensa sea extremadamente severa,, pues es necesario que exista un patrón en la conducta, establece el U.S Equal Employment Opportunity Commission Foto: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otras personas distintas a la víctima pueden reportar el hostigamiento sexual, siempre que se vean afectados por la conducta ofensiva en el ambiente de trabajo. Foto: Fred Dufour/AFP/Getty Image | Univision 0 Compartir En la mayoría de los casos, la víctima tiene hasta 180 días, desde que ocurrió el acoso, para hacer una denuncia ante la Equal Employment Opportunity Commission. No hace falta contratar a un abogado. La página web de esa entidad ofrece instrucciones. Después de eso, el ente notificará al patrono y comenzará la investigación. Foto: John Moore/Getty Images | Univision 0 Compartir Muchos se inhiben de denunciar porque temen perder su trabajo, pero debes saber que el Título VII establece que es ilegal que el patrono tome represalias contra un individuo por denunciar hostigamiento sexual en el trabajo o por participar como testigo en una investigación por discriminación. Foto: Odd Andersen/AFP/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Si crees que estás siendo víctima de acoso sexual, la American American Association of University Women recomienda que primero sigas las políticas establecidas en el manual de la empresa para casos de acoso sexual (si existen). Escribe los hechos y anota los detalles: hora, lugar de cada incidente, lo que se dijo o hizo, quién vio esas acciones. También aconsejan que expliques al acosador el comportamiento que te molesta y que le pidas que se detenga. Si no te sientes cómodo para hacerlo, puedes pedir ayuda directamente a tu supervisor o al departamento de recursos humanos. Finalmente, introduce la denuncia en la Equal Employment Opportunity Commission. Foto: Toma de pantalla | Univision 0 Compartir Ante una denuncia, es posible que la Equal Employment Opportunity Commission intente alcanzar un acuerdo entre las partes, aunque también podría remitirlos a un mediador o proceder con una demanda en la corte federal si aplican ciertas condiciones. En algunos casos podría desestimar los cargos. Si esto ocurre, emitirá un documento llamado “carta de derecho a demandar”, con el cual la persona puede ir a la corte. Foto: John Moore/Getty Images | Univision 0 Compartir



Además de las historias de Jolie y Paltrow otras mujeres han ofrecido sus testimonios a los medios, afirmando que el famoso productor las acosó sexualmente.

Entre los casos, t res mujeres afirmaron —entre ellas la cienasta italiana Asia Argento— que Weinstein las había violado —que se había forzado o las había obligado a realizar sexo oral—. Cuatro más contaron que el productor las había tocado sin su consentimiento.

Además, 16 personas que trabajaron para el magnate, algunas como asistentes, dijeron al 'New Yorker' que sabían que el productor organizaba reuniones de trabajo, como mero pretexto, en las que solía acosar a modelos y actrices jóvenes y que había una red de complicidad alrededor del comportamiento del magnate.