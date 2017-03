Una noche con Juan Gabriel: Dora cuenta cómo supuestamente quedó embarazada del 'Divo de Juárez'

La hija no reconocida de Juan Gabriel: así fue la noche en la que empezó todo, según la madre /Univision

Dora Nelia Gil es la madre de Claudia Graciela Aguilera, la mujer de 42 años que presentó recientemente las pruebas de ADN que comprueban su relación sanguínea con el fallecido Juan Gabriel.

Luego de las declaraciones de su hija, contando que solo tuvo contacto en una ocasión con su padre, Gil contó en el programa ‘El Gordo y la Flaca’ los detalles de su relación con el ‘Divo de Juárez’, “No voy a inventarte una historia de amor, una historia bonita que no existió”, dijo la madre de Claudia a la periodista Tanya Charry.

De acuerdo a este relato, Dora y Juan Gabriel se conocieron por coincidencia en el otoño de 1973, cuando ella se encontraba de camino a casa de sus tíos en El Paso, Texas: “Era chulísimo, de verdad, muy guapo” recuerda sobre el cantante, quien le ofreció un ‘aventón’ para facilitar la llegada a su destino.

Dora contó también que esa fue la única noche que estuvieron juntos. “Se me ha criticado mucho, la gente que se cree perfecta me criticó, me dijeron facilota y bueno, un montón de cosas feas”, relató la autora de l libro autobiográfico ‘La hija del cantante’.

“Yo necesito que me digas si vas a aceptar a tu hija” le escribió Dora Nelia al intérprete de ‘Querida’ cuando se enteró que estaba embarazada.

“Por supuesto que sí” fue la respuesta de Juan Gabriel, que en la versión de Dora, llegó a través de una carta notariada, con los datos del cantante y la petición de que la niña llevara como segundo nombre “Gabriela”.



En 1985, Claudia Gabriela y su madre tuvieron contacto con los representantes legales de Juan Gabriel y una persona allegada al cantante. Un encuentro en el que Dora entregó toda la documentación que tenía sobre su relación con el ‘Divo de Juárez’, incluida la carta notariada en la que concedía que su hija llevara el apellido Aguilera.

Dora cuenta que no volvió a ver la carta y después de que las primeras pruebas de ADN de su hija no fueran concluyentes abandonó las intenciones de comprobar que Juan Gabriel era padre de su hija.

Tras la muerte del cantante, cuando se dio a conocer que tenía otros hijos biológicos, "me causó sorpresa por el hecho de que no fue nada más mi hija la que se quedó relegada" y así renanció la intención de sacar su historia a la luz pública.

