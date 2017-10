Hijo de Eduardo Yañez rompe el silencio: “Desde que comenzó a inyectase hormonas nunca ha sido el mismo”

Luego de la última agresión pública de Eduardo Yañez, su hijo Eduardo platicó en exclusiva con Univision Entretenimiento sobre lo que ha pasado después del lamentable hecho. Eduardo Jr. se negó a ser entrevistado de manera formal, pero sí aceptó una plática que resultó muy reveladora.

“Pues mi papá tomo una terapia de hormonas donde se inyectaba vitaminas y niveles de cosas y pues a mí se me hace que eso fue lo que lo puso mal, porque por un rato él estaba bien depresivo, bipolar y agresivo, desde entonces yo pienso que nunca ha sido el mismo”, nos comenta ante la duda si el actor de telenovelas ha cambiado con el tiempo o ha tomado algún tratamiento.



Eduardo Jr. es un joven carismático que siempre responde con honestidad y sin dolo, algunas personas lo atacan en internet pero él sigue firme, tratando de tener ingresos para ahora que nazca su bebé.



El proceso del choque automovilístico en el que se vio envuelto aún no se arregla, pero tiene fe: “Pues todavía con abogados tratando de llevar el caso contra la persona que me pego, el coche fue una pérdida total y pues como puse todos mis ahorros en eso me puedo en una situación bien mala, todavía nada se arregla y yo de todo el estrés que me puso eso acabe en el hospital”

“Necesito mejorarme primero. Me dieron cartas para mis trabajos y así sepan que estaré inactivo. El problema es que si no trabajo, no tendré dinero y pues te imaginas ahorita todas mis tarjetas de crédito inundadas hasta que pueda regresar a trabajar. Me preocupa encargarme de mi esposa que está embarazada”



Al cuestionarlo sobre si en el próximo nacimiento de su bebé tiene pensado avisarle a su papá para que pueda convivir con su nieto, nos comentó: “La verdad no , es asunto mío y de mi esposa y no quiero tener faltas de respeto hacia ellos, estresar a mi esposa, ella sabe cómo es mi papá y tampoco quiero tenerlo cerca a nuestra familia” y es que el problema entre ellos se dio debido a que el actor pudo haberle faltado el respeto a su esposa, según palabras del propio Eduardo.

El joven no pierde la fe en que un día todo se arregle y asegura: “Yo sé que mi papá no tiene un mal corazón pero su lado malo se está apoderando de él y no es correcto, él pasó por mucho también , nadie es perfecto, pero yo creo que el sigue peleando con sus demonios y no los ha superado por eso ese nivel de agresividad a todo su alrededor”.