Hijo biológico no reconocido de Juan Gabriel acusa de robo al heredero Iván Aguilera

Joao Gabriel Alberto Aguilera, el menor de los dos hijos biológicos no reconocidos por el cantautor mexicano Juan Gabriel, se declara listo para la cita que el próximo 13 de abril lo llevará a enfrentarse en un tribunal de Florida a Iván Aguilera, heredero universal del Divo de Juárez.

En entrevista con Tanya Charry, de 'El Gordo y la Flaca', Joao Gabriel Alberto Aguilera reiteró que el origen de su demanda es lograr justicia porque " soy hijo de Alberto Aguilera Valadez (nombre de pila de Juan Gabriel) y quiero que respeten mis derechos, que reconozcan que yo soy su hijo".

Tal como había expresado en las postrimerías del 2016, cuando a través de Primer Impacto evidenció su relación sanguínea con el Divo de Juárez, Joao Gabriel Alberto, de 24 años, recordó que "tal vez yo era un secreto para la prensa, pero nunca fui un secreto en la vida de mi papá... Creo que él me quiso cuidar de varias personas, cuidarme de situaciones y hoy día lo comprendo más. Ya sé por qué lo decidió así".

El joven está convencido de que Juan Gabriel jamás habría declarado a uno de sus hijos como administrador absoluto de sus bienes. "Eso no iba con sus valores y su filosofía", expresó antes de recordar que un día el artista le dijo: "'Albertito, todos los problemas que yo tengo hoy es por el dinero'".



En fotos: Juan Gabriel, una vida dedicada a la música El cantante falleció en su casa de Santa Mónica a causa de un infarto. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Juan Gabriel nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, y fue bautizado con el nombre de Alberto Aguilera Valadez. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Ahí su madre lo abandonó en el internado Centro de Mejoramiento Infantil de Ciudad Juárez. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Eran tantas sus ganas de quedarse a vivir con su mamá y de no regresar al internado que hasta cerraba la puerta de la casa con llave para no poder salir. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir No obstante su madre Victoria lo regresó siempre a su destino. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Años después Juanga compró la misma casa donde trabajaba y se la regaló a su mamá. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En varias ocasiones se escapó del internado pero siempre lo encontraban y tenía que volver. "Ya no aguanté. La libertad es un deber, por eso me salí”, comentó ‘El Divo de Juárez’. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Fue a los 14 años que logró escapar definitivamente y se fue a vivir a la casa de uno de sus maestros, Juan Contreras. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Juan fue quien le enseñó a amar el arte y fue quien lo ayudó en todo momento. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fue por él que decidió cambiarse el nombre a Juan, y por su papá eligió su segundo nombre Gabriel. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir A pesar de que su niñez no fue la mejor, dijo que de ella aprendió mucho y fue la que lo ayudó a componer canciones. “Fui un chiquillo viejo, porque aprendí muchas cosas por adelantado”, aseguró en una entrevista con el diario ‘La Jornada’. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Luego de pasar un tiempo con su maestro se fue a vender burritas de tortillas de harina con su mamá y su hermana. Poco tiempo después comenzó su carrera como cantante. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y en 40 años de carrera profesional logró lo que pocos han podido: trascender con su música a través de las generaciones. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Años más tarde, Juanga se convirtió en padre. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Tuvo cuatro hijos: Jean, Jans, Ivan, y Joan. Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tres de ellos son adoptados y el más chico es hijo natural del cantante y Laura Salas. Foto: Grosby Group/ Derechos Reservados | Univision.com 0 Compartir Juan Gabriel les escribía canciones a sus hijos con el nombre de cada uno. Así iba una de ellas: "Joan...do buscando un bebito, que se parezca a ti, con esos labios bonitos verte así sonreír. Tu hermanito Iván tanto me insistió 'Óyeme papá un hermanito yo quiero tener'...". Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir No se sabe mucho sobre sus hijos, pero en febrero de 2012 uno de ellos, Iván, se casó y Juan Gabriel pagó por la boda, la cual costó más de $76 millones de dólares. Foto: Associated Press | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cuando un periodista le preguntó sobre su preferencia sexual el 'Divo de Juárez' contestó con la ya famosa frase: “Lo que se ve no se pregunta”. Foto: Univision | Univision.com 0 Compartir Juan Gabriel tuvo una vida difícil pero la música lo salvó y lo ayudó a convertirse en un ejemplo a seguir. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir

Al impugnar el supuesto testamento de su padre, Joao Gabriel Alberto Aguilera espera que por la vía judicial "se aclare lo que pasó el día que falleció (Juan Gabriel), que se aclare la cremación, que se aclaren todos los movimientos que han hecho, que se aclare el supuesto testamento. Y que se aclaren todas las dudas que tenemos".

En su entrevista con Tanya Charry admitió que sospechó que algo no estaba bien, cuando cayó en cuenta de que tras la súbita muerte del cantautor mexicano, sus allegados comenzaron a realizar "muchos movimientos en secreto".

A estas personas, entre quienes se encuentra el heredero universal, Iván Aguilera, no les perdona que le impidieran estar con su papá "en sus últimos momentos, en su último aplauso, su último adiós".



Respondió que Iván Aguilera miente cuando ha dicho que no sabía de su existencia. ¿Por qué lo haría? "Porque no le conviene. Él es doble cara, esconde muchas cosas y no es una persona sincera u honesta. Él no quiere que la verdad salga", afirmó en entrevista para 'El Gordo y la Flaca'.

Cuando Charry le preguntó cuál sería esa verdad que Iván Aguilera supuestamente intentaría ocultar, Joao Gabriel Alberto, hijo de Juan Gabriel con su exempleada Consuelo Rosales, declaró: "Él no es hijo de mi papá bajo ninguna modalidad y (también intentaría ocultar) todos los robos que ha hecho, de las casas (del Divo de Juárez) y no sé qué más falta".

Por otro lado, Luis Alberto Aguilera, el mayor de los dos hijos biológicos no reconocidos en vida por el Divo de Juárez, se ha mantenido en silencio en cuanto a esta demanda, aunque Joao Gabriel Alberto entiende que el 13 de abril se presentará en el tribunal de Florida donde será discutido el pleito entre hermanos, ante un juez.





