Hermano de Arturo Peniche acusado de asesinato salda su deuda con la sociedad

Flavio Peniche ya está tranquilo, luego de 14 años de purgar una codena por homicidio imprudental, yendo cada semana a un reclusorio a firmar cada semana su libertad condicional, el actor por fin ha sido exonerado del delito y ha saldado su deuda ante la sociedad de manera definitiva.

El artículo 123 del Código Penal mexicano establece una sanción de 8 a 20 años de prisión por homicidio imprudencial. A Flavio se le dictó una pena de 14 años, tras pagar una indemnización a los deudos y una fianza ante las autoridades de 40 mil dólares, lo que le permitió pagar su condena en libertad bajo palabra, sin estar recluído en un penal.



Celebra el cumpleaños de Arturo Peniche recordando su trayectoria Arturo Peniche es uno de los galanes de telenovela consentidos desde finales de la década de los 80 y este 17 de mayo celebra 55 años de edad lleno de mucho amor y trabajo. es uno de los galanes de telenovela consentidos desde finales de la década de los 80 y este 17 de mayo celebra 55 años de edad lleno de mucho amor y trabajo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Su primera telenovela fue 'Chispita' en 1982, pero fue en 'Vivir un poco' en 1985, cuando la gente lo comenzó a ubicar. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En 1986 realizó 'Monte calvario', esto junto a la actuación de la bella Edith González. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ganó en los Premios TVyNovelas de 1986 como Mejor revelación masculina por la novela "Vivir un poco". Foto: Televisa | Univision 0 Compartir En 1989 protagonizó 'María María', esto en Venezuela, junto a la famosa actriz Alba Roversi, en donde su actuación fue muy bien recibida por el público de aquel país. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Erika Buenfil fueron una trágica pareja en 'Amor en silencio', donde eran asesinados el día de su boda. El actor yfueron una trágica pareja en 'Amor en silencio', donde eran asesinados el día de su boda. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin duda, ha sido uno de sus trabajos más recordados, pues nunca se había visto algo así dentro de los melodramas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Thalía. En 1992 protagonizó una de las telenovelas más exitosas, 'María Mercedes' al lado de Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El segundo premio fue en 1993 por su papel protagónico en 'María Mercedes'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Arturo Peniche junto a Claudia Ramírez en el año de 1995. 'María José' fue la telenovela que protagonizójunto aen el año de 1995. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir En 'La Usurpadora' fue uno de los galanes, ¿lo recuerdas? Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Gabriela Spanic. 'La Intrusa' es otro de sus exitosos trabajos, en esta ocasión su compañera protagónica fue Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 2005 dio vida a un polémico personaje en 'Alborada', 'Antonio de Guzmán y Pantoja', un hombre bisexual. Foto: Notimex | Univision 0 Compartir El 'Padre Juan Cristóbal' fue su personaje en la novela 'En nombre del amor', esto en el año 2008. Foto: Univision Communications Inc. | Univision 0 Compartir Victoria Ruffo y Leticia Calderón. En este proyecto formó un triángulo amoroso con Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Maribel Guardia, pero esto sólo dentro de la ficción, pues estuvieron juntos en la telenovela 'Niña de mi corazón'. En el año 2010 llegó al altar con, pero esto sólo dentro de la ficción, pues estuvieron juntos en la telenovela 'Niña de mi corazón'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En 'Qué bonito amor' nos demostró que no sólo es un gran actor, sino también un buen cantante. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir En esta historia interpretó al 'Mil amores', un mariachi muy enamoradizo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 'Nepo' fue un papá como ninguno en 'Qué pobres tan ricos', telenovela que se estrenó en el 2013. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Arturo era el carismático 'Rey del Plátano', quien tenía un hijo que era homosexual, situación que al principio no aceptó. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Esta fue la primera ocasión en la que el actor participó en una telenovela de comedia, demostrando su capacidad actoral. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Victoria Ruffo, trabajando también con África Zavala y Ariadne Díaz. En 'La Malquerida' se reencontró con, trabajando también con Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Victoria creció desde que Arturo fue papá de José Eduardo Derbez en la telenovela 'Qué pobres tan ricos'. La amistad entrecreció desde quefue papá deen la telenovela 'Qué pobres tan ricos'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Su última telenovela es 'A que no me dejas', en donde una vez más vuelve a trabajar con el productor Carlos Moreno. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Arturo compartió esta imagen en su cuenta de Twitter y comentó "Filmando San Juan apóstol en Almería España un paraíso, José Manuel Brandariz productor", por lo que pronto lo podemos ver en la pantalla grande. compartió esta imagen en su cuenta de Twitter y comentó "Filmando San Juan apóstol en Almería España un paraíso, José Manuel Brandariz productor", por lo que pronto lo podemos ver en la pantalla grande. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir El actor además de ser un gran papá, se ha convertido en un gran abuelo, aunque se sigue viendo como todo un galán de televisión. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Arturo le hizo para ese gran día. Su hijo, Brandon Peniche, heredó la galanura del actor. En esta imagen se ve al joven actor el día de su boda, presumiendo el moño quele hizo para ese gran día. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Por guapo y talentoso se ha ganado el corazón de muchas fanáticas telenoveleras. ¡Muchas felicidades en su cumpleaños! Foto: Twitter | Univision 0 Compartir



Univision Entretenimiento platicó en exclusiva con Azul Márquez, esposa de Flavio, quien nos compartió: “ Hoy por fin se cumple el plazo de esa injusticia, mi esposo firmó por última vez la hoja que lo acusaba de un delito que no cometió”

El sábado 21 de agosto de 2003 la vida de Flavio Peniche cambió, de ser actor se convirtió sin querer en un homicida convicto, esto mientras filmaba una película de bajo presupuesto de nombre ‘La Venganza de la Alacrana’ y que formaba parte de una saga de ‘video homes’ llamada ‘Juana la Alacrana’.



En la película ‘La Venganza de la Alacrana' Flavio Peniche disparó un arma contra un extra la cual tenía una bala de verdad.

Univision



El hermano menor del primer actor Arturo Peniche, tenía una escena donde llegaba a una casa en Cuernavaca, Morelos en la que tenía que matar a unos sicarios, entre ellos a un extra de nombre Antonio Velasco Gutiérrez, quien murió en realidad ya que la bala alojada en el arma de utilería era verdadera. Por ello, Flavio fue acusado de asesinato imprudencial.

El extra, conocido como ‘El flaquito’ murió horas más tarde en el hospital, aunque Flavio trató de salvarlo pero toda ayuda fue inútil. En aquel entonces Peniche fue citado y encarcelado por las autoridades de Morelos. Sus abogados lograron demostrar que había sido un accidente y pagaron la fianza de 40 mil dólares para enfrentar el proceso en libertad.



Mira como quedó la casa de Arturo Peniche tras el robo que sufrió Univision 0 Compartir



Flavio Peniche expresaba en ese momento: "Fue algo muy impresionante, pensé que era sangre ficticia, me puse como loco, me pegaba, decía que no era posible, que era un sueño, pero lamentablemente ha sido la peor pesadilla de mi vida. Si yo pudiera dar mi vida por la de él lo haría, porque es muy fuerte cargar con esto”.

Las autoridades mexicanas buscaron al productor de la película, Eduardo Martínez Sánchez, y a un utilero que era de su confianza conocido como "El Cepillo" a quienes nunca encontraron, por lo que Flavio fue quien tuvo que encarar a la justicia solo.