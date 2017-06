Héctor Suárez Gomís estalla contra la periodista mexicana Shanik Berman llamándola ignorante

Héctor Suárez Gomís reaccionó furioso por la columna 'Shanik en El Heraldo' publicada por la periodista Shanik Berman en el diario El Heraldo de México y en la que afirmó que el actor "autista y tiene el síndrome de Asperger" por lo que "no soporta a la gente, no tiene amigos y sólo es feliz cuando está solo", entre otros temas. El intérprete recurrió a Twitter para responder al artículo por considerarlo una "difamación" y un "acto de ignorancia absoluta".

En su texto, Berman aseguró lo siguiente: "Por el desorden psicológico que tiene Héctor Suárez Gomís, no puede convivir con la gente y mucho menos con una pareja". Así mismo explicó que el actor es "es autista, padece el síndrome de Asperger", un desorden neurológico que, según la periodista, se le diagnosticó cuando tenía 35 años.



"Por eso no soporta a la gente, no tiene amigos y cuando vivía con la mamá de su hijo Pablo, Sandra Quiroz, tenían que dormir en cuartos separados, porque a él le gusta estar solo", dijo Berman.



Al conocer esta publicación, el hijo del comediante Héctor Suárez de inmediato quiso dar su réplica con contundencia en Twitter:



"¡Problemas mentales! Así define Shanik el síndrome de Asperger del que por supuesto no tuvo ni siquiera la "curiosidad" de investigar antes de escribir su nota. Decir que soy autista y que no soporto a la gente es una mentira, una calumnia y una difamación. Yo jamás he hablado personalmente con Shanik del Asperger, así es que lo que hizo en su columna fue "cumplir con la chamba"... Rellenar el espacio con algo que le contaron o que me oyó decir en algún otro medio y se le hizo fácil interpretarlo (a su manera) y asociarlo a mis fracasos de pareja. Decir que el Asperger y el autismo son un problema mental me parece aberrante, indignante y un acto de ignorancia absoluta. Un trastorno neurológico no es un problema mental y tener dificultades para interactuar con la sociedad no significa no soportar a la gente.Ni el Asperger ni el autismo son desórdenes psicológicos. Ofrezco disculpas a la humanidad en nombre de Shanik y si alguien se sintió ofendido por la forma tan estúpida en la que habló del autismo y del Asperger, sean compasivos ante un ser que habla y escribe desde lo más profundo de su ignorancia. Héctor Suárez Gomís".