Hablamos con Pilar Montenegro desde su encierro y esto nos dijo

Pilar Montenegro está totalmente alejada del medio artístico. Mucho se ha dicho de ella, que si padece esclerosis múltiple, que si está deprimida, que vive una mala situación, incluso sus excompañeros del grupo Garibaldi, donde se dio a conocer, han dado diferentes declaraciones sobre Pilar y su estado de salud y todos coinciden que el último que tuvo contacto con ella fue Charlie. Lo cierto es que ella no quiere saber nada del medio y en exclusiva para Univison Entretenimiento contestó nuestra petición de entrevista: "Mira, estoy alejada del medio y ya no me interesa dar entrevistas, estoy muy bien, gracias".



Así eran los "Garibaldi" ¿Recuerdan al famosisímo grupo ochentero "Garibaldi"? Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Garibaldi Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Garibaldi Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Garibaldi Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Garibaldi Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Integrantes del grupo juvenil Garibaldi Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Integrantes del grupo juvenil Garibaldi Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Integrantes del grupo juvenil Garibaldi Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Integrantes del grupo juvenil Garibaldi Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Integrantes del grupo juvenil Garibaldi Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Integrantes del grupo juvenil Garibaldi Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir

El 25 de diciembre del 2017 la revista TV Notas publicó unas fotos de la cantante donde se ve afuera de su casa, de pie, con gafas y un sombrero. La publicación asegura que "su casa está en renta, porque su enfermedad está avanzando [...] Desde hace cinco años padece la enfermedad de Ataxia". Además, aseguran que sus ahorros ya se le terminaron, que tuvo que rentar la casa que ella misma le compró a su mamá, donde vivió por doce años, porque la enfermedad no le permite subir escaleras.



Sergio Mayer dijo la verdad sobre la salud de Pilar Montenegro Univision 0 Compartir

La última vez que Pilar Montengro apareció en un evento público como invitada fue en septiembre del 2013 durante la premier de la película 'No se aceptan devoluciones'.



Mezcalent

Su último trabajo actoral fue en la obra "El Comitenorio 2013", que se presenta cada año en la temporada cercana a celebración del 'Día de Muertos', donde se parodia el clásico de José Zorrilla, "Don Juan Tenorio". La foto es del 1 de octubre de 2013.



Mezcalent

En entrevista para el programa de Maxine Woodside 'Todo para la mujer', el 14 de mayo de 2015, vía telefónica dijo: "Estoy cansada de que digan que salgo jarra [–ebria–] a cantar. Yo tengo un cuadro de estrés muy grave, de muchos años. Estos años de estrés me han causado un daño neurológico que afecta mis movimientos. Ojalá fuera borracha, desgraciadamente es mi salud”.

Hasta la fecha la cuenta de Instagram de Pilar sigue abierta a los fans. Sin embargo desde el 4 de mayo de 2016 no ha vuelto a publicar alguna foto o comentario.