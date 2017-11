Grettell Valdez revela cuál es el dolor más grande de su vida

A través de un video Grettell Valdez abrió su corazón y habló del dolor más grande por el cual ha pasado. Desde su canal de YouTube -que recientemente abrió- comentó que una de las cosas que no puede superar del todo es que nunca pudo despedirse de su abuelita.



La actriz reveló que su abuela fue la única que la apoyó cuando a sus 17 años se fue a vivir a la Ciudad de México para perseguir su sueño de ser actriz: "Mi mamá me dijo que no me apoyaría económicamente, dejé Querétaro pero me dolía mucho dejar a mi abuelita; lo que soy de mujer lo aprendí de ella: me enseñó a cocer, a cocinar, a curar heridas, a hacer limpieza… ella me enseñó muchas cosas, pero sobre todo me enseñó a amar".



En medio del llanto, Valdez recordó que debido a que se encontraba en la Ciudad de México, no pudo estar con su abuela en su lecho de muerte: "No pude estar cuando ella murió, estaba trabajando fuera de la ciudad y me dijeron al día siguiente que ya había muerto, eso es lo más fuerte que he vivido, porque mi abuela era mi mamá, ella siempre vio por mí".



Grettel recordó lo mucho que extrañaba a su abuela, pues era en su vida su pilar más fuerte: "Las circunstancias no me permitieron despedirme de ella, llegué cuando ya la habían sepultado, me hace falta su abrazo, pero sé que ya no es posible".